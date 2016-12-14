Перенос ЧМ по бобслею - следствие антироссийского визга

Международная федерация бобслея и скелетона решила отменить проведение чемпионата мира в Сочи и перенести соревнования в другую страну. Представители федерации заявляют о рекомендации МОК, сделанной по безосновательному докладу Макларена, а эксперты оценивают — какие еще соревнования могут отобрать у России и почему ей не грозит отмена ЧМ-2018 по футболу.

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Эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности РФ Петр Лидов рассказал Правде.Ру, как спортивный мир оценивает отмену соревнований и что у России могут отобрать в дальнейшем.

— Вчера у нас забрали ЧМ-2017 по скелетону. Ваша реакция?

— Отобранный чемпионат, на самом деле говорит о том, что то время, которое было нам дано на отстаивание нашей позиции по проведению реформы международной антидопинговой системы, мы упустили. Наши предложения должны были звучать громко. Но они не были столь эффективными, по всей видимости.

Вы ведь прекрасно понимаете, что вся Европа сейчас и Америка наводнены антироссийскими визгами. В общем, идет однополярное воздействие на умы людей. Естественно, это влечет какие-то серьезные последствия. Поэтому бойкотирование чемпионата мира является следствием этой вот политики.

Информационная война, которая перешла в мир спорта, воздействует на государственные спортивные структуры. И потому люди, в общем, принимают абсолютно неправильные решения, представители той же самой Латвии и т. д.

У всей системы антидопинга существует голова в виде Всемирного антидопингового агентства. А от этой головы уже тянутся различные направления. Наша антидопинговая система — это ее дочка, дочка антидопинговой системы, где огромное количество противоречий. И, по сути дела, вместо того, чтобы лечить Россию, надо лечить самих себя. Это отголоски проблем, которые существуют.

В радикальном лечении Россия не нуждается, в радикальном лечении нуждается сама антидопинговая система. Тогда мы приведем мир и спорт к общему знаменателю - что Олимпийская хартия имеет высочайшую ценность и надо ей следовать. Что антидопинговая система поменяла своих хозяев, подчиняется спецслужбам США, Великобритании, Канады. И что, в общем-то, отголосок этого всего — это чемпионат мира по бобслею.

Для меня однозначно, что это следствия одной цепи. И показывает еще, что мы недостаточно хорошо донесли нашу позицию до Международного олимпийского комитета. Поэтому надо настойчиво работать, чтобы была серьезная реформа Международной антидопинговой системы. Тогда таких вот скандалов не будет, которые произошли.

— Что под угрозой "по совету МОК и навету ВАДА"? Будут ли еще забирать спортивные чемпионаты у РФ, например, ЧМ-2018 по футболу или Кубок мира по биатлону в Тюмени и Ханты-Мансийке в марте следующего года?

— Если мы не поменяем политику, то конечно же. Мы должны сейчас находиться в полном союзе с Международным олимпийским комитетом, наша работа там должна быть очень серьезной. По сути дела, нам внутри России делать нечего сейчас. Представители нашей организации, Олимпийского комитета, которые являются членами МОК, их основная задача — работать там. Работать с представителями других олимпийских комитетов, которые понимают, лояльно относятся, говорить об этом, писать об этом.

У нас очень хорошие грамотные предложения продиктованы в защиту Олимпийской хартии. Ведь уже сегодня доносятся всевозможного рода отголоски с предложением, что "давайте выйдем из МОК, и это будет очень серьезный удар всему олимпийскому движению, тогда они зачешут затылки". Теоретически все возможно, но мы же понимаем, что этого нельзя допустить. Мы должны держаться в союзе с Международным олимпийским комитетом, а они должны это понимать и ценить. Яблоко раздора - международная система антидопинга.

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