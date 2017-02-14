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Источник Правда.Ру

WBC грозит Поветкину новыми санкциями после вердикта суда США

Спорт

Всемирный боксёрский совет (WBC) может применить дополнительные санкции к россиянину Александру Поветкину после вердикта суда присяжных по делу об употреблении россиянином допинга. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман. Он отметил, что решение по вопросу применения дополнительных санкций к Поветкину будет вскоре оглашено.

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Фото: AP

Напомним, суд присяжных в США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после того, как это вещество было запрещено 1 января 2016 года. Данный вердикт был вынесен в понедельник в суде Южного округа штата Нью-Йорк, передает ТАСС.

Адвокат Поветкина сообщил, что намерен подать ходатайство о смене состава присяжных американского суда.

Решение суда прокомментировала генеральный директор Pravda. Ru Инна Новикова

Решение о том, что Поветкин употреблял мельдоний после, а не до его запрета 1 января 2016 года, принял не кто-нибудь, а суд присяжных США. Я-то по наивности думала, что такие выводы могут делать фармацевты, врачи, лаборанты, производитель мельдония, фармэксперты, паталогоанатомы и кто-нибудь, кто хоть как-то знает или предполагает, как себя ведет этот препарат в организме человека и как долго может там задерживаться.

Но проблема в отношении россиянина выглядела совершенно иначе: врет или не врет "боксер из ужасной страны" о том, что не принимал мельдоний после 1 января. Тут-то присяжные точно знают, что врет. И пусть кто-нибудь попробует иметь особое мнение".

Напомним, в декабре президент WBC сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. После этого боксера дисквалифицировали. Поветкин должен был сразиться со Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии WBC, бой планировалось провести 17 декабря в Екатеринбурге. Но команда канадского боксёра Бермейна Стиверна отказалась от боя.

В феврале стало известно, что допинг-проба "Б" российского супертяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат на запрещённый препарат остарин.

Между тем руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что альтернативные допинг-тесты российского боксера, проведенные в лаборатории в швейцарской Лозанне, дали отрицательный результат.

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Мельдоний: допинг или нет?
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