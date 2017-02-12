В матче Шведских игр российские хоккеисты благодаря дублю Максима Шалунова обыграли сборную Чехии, обеспечив себе первое место в общем зачете Евротура. Как сообщает агентство "Р-Спорт", игра в Гетеборге завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу сборной России.
Максим Шалунов забросил шайбы на 47-й и 55-й минутах, еще по голу забили Сергей Шумаков (12) и Анатолий Голышев(36). На это сборная Чехии смогла ответить только шайбами Радана Ленца (22) и Лукаша Радила (32).
Команда Олега Знарка выиграла все три встречи, набрала 9 очков и стала победителем шведского этапа Евротура, а вместе с тем и всего турнира.
Ранее россияне выиграли Кубок Карьяла, а на Кубке Первого канала стали вторыми. В общей таблице Евротура в их активе 24 очка, а у ближайших преследователей — сборной Чехии — 12 баллов.
Последний этап Евротура в нынешнем сезоне пройдет в апреле в Чехии.
Как сообщала "Правда.Ру", ранее сборная России выиграла другой этап Евротура в нынешнем сезоне — Кубок Карьялы, а на домашнем этапе Еврохоккейтура в Москве заняла второе место.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Работая над простыми детскими задачами на логику, школьница Валерия Мацокина из Анапы вывела теорему, с помощью которой можно выиграть в лотерею.
Как рассказал предприниматель Урмас Сыырумаа, эстонской экономике мешает развиваться "политическое упрямство".
Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.