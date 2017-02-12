Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура после победы над чехами

В матче Шведских игр российские хоккеисты благодаря дублю Максима Шалунова обыграли сборную Чехии, обеспечив себе первое место в общем зачете Евротура. Как сообщает агентство "Р-Спорт", игра в Гетеборге завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу сборной России.

Фото: AP

Максим Шалунов забросил шайбы на 47-й и 55-й минутах, еще по голу забили Сергей Шумаков (12) и Анатолий Голышев(36). На это сборная Чехии смогла ответить только шайбами Радана Ленца (22) и Лукаша Радила (32).

Команда Олега Знарка выиграла все три встречи, набрала 9 очков и стала победителем шведского этапа Евротура, а вместе с тем и всего турнира.

Ранее россияне выиграли Кубок Карьяла, а на Кубке Первого канала стали вторыми. В общей таблице Евротура в их активе 24 очка, а у ближайших преследователей — сборной Чехии — 12 баллов.

Последний этап Евротура в нынешнем сезоне пройдет в апреле в Чехии.

Как сообщала "Правда.Ру", ранее сборная России выиграла другой этап Евротура в нынешнем сезоне — Кубок Карьялы, а на домашнем этапе Еврохоккейтура в Москве заняла второе место.

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