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Источник Правда.Ру

В США немецким теннисистам включили гимн Рейха

Спорт

В американском Лахайне, на матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии, исполнили устаревшую версию немецкого гимна, которая использовалась во времена Третьего рейха, ту самую, которая была запрещена после окончания Второй мировой войны.

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Команда ФРГ по теннису. Фото: twitter.com

Современный гимн Германии представляет собой третью строфу "Песни немцев", написанной Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. В Третьем рейхе гимном служила первая строфа этого произведения.

Как сообщает Р-Спорт со ссылкой на AFP. запрещенные слова из гимна прозвучали перед  началом поединка между Элисон Риске и Андреа Петкович.

Ассоциация тенниса США (USTA) извинилась перед спортсменами и болельщиками. "Эта ошибка больше не повторится", - появилось сообщение в микроблоге USTA в Twitter. Германия ответила: "надеемся на это". Реакция немецкой стороны заставила  USTA повторно обратиться к немецким коллегам: "Мы можем заверить, что этого точно не будет. Еще раз примите наши искренние извинения".

Как сообщала "Правда.Ру", похожая история произошла несколько лет назад в Братиславе, перед началом хоккейного матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован" - "Локомотив": вместо гимна России был исполнен гимн СССР. По словам организаторов, виноват в этом был местный диджея, который был немедленно уволен. Кстати, в том матче российские хоккеисты одержали победы над словаками.

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