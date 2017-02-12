В американском Лахайне, на матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии, исполнили устаревшую версию немецкого гимна, которая использовалась во времена Третьего рейха, ту самую, которая была запрещена после окончания Второй мировой войны.
Современный гимн Германии представляет собой третью строфу "Песни немцев", написанной Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. В Третьем рейхе гимном служила первая строфа этого произведения.
Как сообщает Р-Спорт со ссылкой на AFP. запрещенные слова из гимна прозвучали перед началом поединка между Элисон Риске и Андреа Петкович.
Ассоциация тенниса США (USTA) извинилась перед спортсменами и болельщиками. "Эта ошибка больше не повторится", - появилось сообщение в микроблоге USTA в Twitter. Германия ответила: "надеемся на это". Реакция немецкой стороны заставила USTA повторно обратиться к немецким коллегам: "Мы можем заверить, что этого точно не будет. Еще раз примите наши искренние извинения".
Как сообщала "Правда.Ру", похожая история произошла несколько лет назад в Братиславе, перед началом хоккейного матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован" - "Локомотив": вместо гимна России был исполнен гимн СССР. По словам организаторов, виноват в этом был местный диджея, который был немедленно уволен. Кстати, в том матче российские хоккеисты одержали победы над словаками.
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