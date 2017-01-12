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Источник Правда.Ру

Украинский комментатор предложил российским биатлонистам выпить "Боярышника"

Спорт

Украинский комментатор Андрей Столярчук во время эстафеты на Кубке мира в Рупольдинге пошутил про "Боярышник".

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Фото: AP

"Свенсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток "Боярышник" лишь за серебро российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне", — цитирует Столярчук портал sports.ru.

Напомним, в декабре в Иркутсе от отравления концентратом "Боярышник" погибли 76 человек, пострадали еще 123 человека.

Украинcкому комментатору уже ответил российский коллега. Дмитрий Губерниев назвал его "моральным уродом".

"Во-первых, моральных уродов обсуждать мы не будем. Но я хочу сказать о другом. Количество украинских болельщиков, которых я встречаю на этапе, количество автографов, количество совместных фотографий, количество добрых слов в адрес канала и российского вещания говорит о том, что всякий приличный поклонник биатлона и на Украине, и в Украине смотрит и слушает наш телеканал", — заявил Губерниев в прямом эфире "Матч ТВ".

Журналист также подчеркнул, что в течение многих лет дружит с украинскими спортсменами и поддерживает их.

"Так что вот такое, друзья, у нас: про уродов и людей. На чьей стороне правда, друзья украинцы, вы прекрасно понимаете", — добавил Губерниев.

Напомним, накануне российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков заняли второе место в эстафете 4 по 7,5 километров на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

На первом этапе эстафеты за сборную России выступал Алексей Волков, на втором — Антон Шипулин, на третьем — Матвей Елисеев, на четвертом — Антон Бабиков. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 13 минут и 40,7 секунды, допустили 2 промаха, уступив сборной Норвегии 5,1 секунды. Третье место заняла команда Германии.

А сегодня российские биатлонистки финишировали на 13-м месте в эстафетной гонке 4 по 6 километров на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

В составе сборной бежали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Россиянки допустили 11 промахов на восьми огневых рубежах, преодолели 2 штрафных круга и проиграли первенствовавшим немкам 3 минуты 57,9 секунды. Представительницы команды Германии преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 53,01 секунды (6 промахов). Вторыми стали француженки (7 промахов; +3,5 секунды), третьими — норвежки (1 промах; +4,5).

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Темы спорт биатлон
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