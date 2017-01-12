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Овечкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Спорт

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в тысячу очков за время выступления в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 84-м игроком в истории Национальной хоккейной лиги, который сумел набрать такое количество очков, ему потребовалось для этого 880 матчей.

Овечкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Как сообщает агентство "Р-Спорт", в ночь на четверг в домашней игре против "Питтсбурга" Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче и набрав 1000-е очко. На 29-й минуте встречи Овечкин оформил дубль и набрал 1001-е очко. На счету россиянина теперь 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх. Встреча закончилась победой "Вашингтона" со счетом 5:2. Россиянина признали первой звездой матча.

"Горжусь, что вхожу в элитный клуб российских хоккеистов, набравших тысячу очков за карьеру в НХЛ. Это маленькая, но легендарная компания", — рассказал 31-летний хоккеист после игры с "Питтсбургом".

"Перед игрой я думал о том, как будет здорово набрать 1000-е очко на домашней арене. Я счастлив, это особенный момент для меня лично, для клуба и для команды. На трибунах сегодня болели за меня жена, мама, папа, брат. Все! Это невероятно. Меня великолепно поддерживали с первого дня в "Вашингтоне". Болельщики были с нами и после побед, и после поражений. Здорово, что я играю именно здесь", — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, форвард "Вашингтон Кэпиталз" занимает четвертое место среди россиян по количеству очков в НХЛ, уступая лишь завершившим карьеру Алексею Ковалеву (1029), Александру Могильному (1032) и Сергею Федорову (1179). Рекордсменом же по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки — 2857 очков.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах. Двигаясь к своей тысяче, Овечкин попутно установил несколько достижений, перекрыть которые удастся ещё нескоро. Он является лучшим снайпером лиги с 2002 года, лучшим в реализации большинства с 1998 года, а также провёл больше матчей, в которых забрасывал две и больше шайб, чем кто-либо с 1996 года.

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Темы спорт хоккей Александр Овечкин
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