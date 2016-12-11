Российские шахматисты победили в общем зачете школьного первенства мира

Школьное первенство мира проходило в Сочи с 3 по 11 декабря. Российские шахматисты победили в общем зачете. В активе россиян 13 медалей (четыре золотых, шесть серебряных и три бронзовых).

Фото: REX

В рамках первенства прошли отдельные турниры среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в шести возрастных категориях: до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Всего в соревнованиях, которые состояли из девяти раундов, приняли участие 500 человек, передает ТАСС.

Золото забрали четыре шахматиста: Леонид Лысцов (до 9 лет), Илья Маковеев (до 11), Олег Быков (до 15) и Александра Димитрова (до 17).

Вторые места в своих категориях получили шесть спортсменов: Григорий Симонян (до 9 лет), Галина Михеева (до 9), Екатерина Нарысова (до 11), Ирина Попова (до 13), Адриана Сакоренко (до 15) и Агния Арбинова (до 17)

Бронза у троих: Даниила Маленюка (до 9), Дмитрия Чередниченко (до 17) и Вероники Шубенковой (до 9).

Напомним, этой осенью россияне следили за уникальной схваткой. Борьбу за звание чемпиона мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин начали 11 ноября. Они провели 12 поединков, закончившихся ничьей. Однако 26-летний Карякин уступил на тай-брейке — 1:3 (общий счет — 7:9) норвежцу Магнусу Карлсeну в матче за звание чемпиона мира на 50 ходу в четвертой партии поединка.

И Карлсен, и Карякин, были самыми молодыми гроссмейстерами в истории ФИДЕ, в истории шахмат. Оба они представители так называемого технического поколения, то есть готовятся к играм с помощью компьютерных программ.

Поражение не остановит Сергея Карякина: он собирается продолжить борьбу за шахматную корону в 2017 году. А пока он намерен заниматься популяризацией этого вида спорта.

Кстати, в прошлом году гроссмейстеру Сергею Карякину 1990 года рождения в первой части международного матча по шахматам в китайском уезде Фуюань удалось в одиночку обыграть всю сборную Китая. Еще в 12 летнем возрасте он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории.

Сергей Карякин последовательно обыграл Вэй И, Дин Лижэня, Ни Хуа и Юй Янъи. Партия с классическим контролем времени завершилась вничью, а в блице россиянин одержал две победы.

А ранее Правда. Ру сообщала, что шахматы стали олимпийским видом спорта, впервые олимпийские соревнования по шахматам состоятся в 2018 году во время Зимней Олимпиады в Южной Корее.