Латвийские скелетонисты объявили о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи

Латвийская команда по скелетону во главе с неоднократным чемпионом мира и обладателем семи Кубков мира Мартином Дукурсом отказывается от участия в мировом первенстве 2017 года, который в феврале должен принять российский Сочи.

Свое решение спортсмены объяснили тем, что в Сочи был «утрачен олимпийский дух», пишет Delfi спорт. Громкое заявление они озаглавили «Нет Сочи» и отметили, что хотят, чтобы восторжествовала правда. Вот только что латвийские спортсмены подразумевают под правдой, неясно.

Напомним, в начале декабря МОК продлил антироссийские санкции. Они касаются в том числе проведения в стране международных спортивных соревнований, сообщает Рейтер. Напомним, МОК еще летом призвал международные федерации зимних видов спорта приостановить приготовления к крупным соревнованиям на территории России и начать искать альтернативные места проведения. Это случилось после объявления результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Впрочем, мало кто из зарубежных спортсменов и спортивных организаций обратил на это внимание и учел просьбу МОК.

На этой неделе была представлена вторая часть доклада о расследовании независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В ходе расследования, говорится во второй части документа, комиссия выявила манипуляции с допинг-пробами среди российских спортсменов в 30 видах спорта.

При этом называть имен спортсменов, о которых шла речь в докладе, Макларен не будет: таким образом он решил показать уважение к их праву на личную тайну. "Этим должны заниматься международные федерации, а не я", - заявил канадский юрист.

Что было вполне ожидаемо, в докладе Макларена всплыло имя Родченкова, на показаниях которого, по большей части, и строятся обвинения Макларена и его команды.

Впрочем, по словам экспертов, обещанная "страшная правда" от Макларена так и осталась пустышкой, что было ясно еще по первой части "разоблачений".

Кстати, о допинге в своем Послании Федеральному собранию говорил и Владимир Путин. В ходе Послания он отметил, что давление на Россию осуществляется по самым разным направлениям. В связи с этим президент напомнил о так называемых допинговых скандалах с российскими спортсменами.

Но нет худа без добра, подчеркнул Владимир Путин. В начале будущего года в России будет готова новая программа борьбы с допингом, одна из самых совершенных в мире.

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