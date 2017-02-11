Фуркад помирился с Шипулиным и ждет приглашения "выпить водки"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал, что произошедшее на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене не отразится на его отношениях с россиянином Антоном Шипулиным.

фото: Википедия, Мартен Фуркад

Напомним, конфликт между спортсменами разгорелся на старте турнира, когда на финише смешанной эстафеты Фуркад подрезал Шипулина, не нарушив при этом правила. В итоге французы стали вторыми, а россияне — третьими.

Кроме того, незадолго до этого эпизода, во время передачи эстафеты перед последним этапом, из-за контакта с Фуркадом упал другой российский биатлонист, Александр Логинов.

На церемонии награждения российские спортсмены не стали пожимать руку французу, объяснив это его неспортивным поведением. А он, в свою очередь, демонстративно ушел с пьедестала, но затем вернулся.

После случившегося главный тренер сборной России Александр Касперович выразил желание, чтобы лидеры российской и французской команд помирились.

"Мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, — сказал Фуркад для ТАСС. — Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было".

На предложение пригласить французов на чай Фуркад ответил: "На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки".

Также СМИ сообщили, что Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожали друг другу руки после спринтерской гонки на чемпионате мира, что стало символическим жестом примирения спортсменов после конфликта.

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