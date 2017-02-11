Двукратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал, что произошедшее на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене не отразится на его отношениях с россиянином Антоном Шипулиным.
Напомним, конфликт между спортсменами разгорелся на старте турнира, когда на финише смешанной эстафеты Фуркад подрезал Шипулина, не нарушив при этом правила. В итоге французы стали вторыми, а россияне — третьими.
Кроме того, незадолго до этого эпизода, во время передачи эстафеты перед последним этапом, из-за контакта с Фуркадом упал другой российский биатлонист, Александр Логинов.
На церемонии награждения российские спортсмены не стали пожимать руку французу, объяснив это его неспортивным поведением. А он, в свою очередь, демонстративно ушел с пьедестала, но затем вернулся.
После случившегося главный тренер сборной России Александр Касперович выразил желание, чтобы лидеры российской и французской команд помирились.
"Мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, — сказал Фуркад для ТАСС. — Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было".
На предложение пригласить французов на чай Фуркад ответил: "На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки".
Также СМИ сообщили, что Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожали друг другу руки после спринтерской гонки на чемпионате мира, что стало символическим жестом примирения спортсменов после конфликта.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.
Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".
Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.