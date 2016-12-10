USADA потребовала выкинуть Россию из МОК

В США возглавляющий национальное антидопинговое агентство (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал исключить Россию из членов Международного олимпийского комитета. Об этом он заявил CNN, комментируя публикацию второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства по якобы имевшим место нарушениями в РФ.

Глава антидопингового агентства назвал данные доклада Ричарда Макларена исчерпывающими и заявил, что Россия должна будет признавать свои нарушения до тех пор, пока в стране не будет реформ.

Напомним, 10 декабря вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что спортсмены сборной России не могут быть не допущены к зимним Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане, так как Игры проводятся Международным олимпийским комитетом, у которого нет вопросов и претензий к Олимпийскому комитету России.

Отметим, при этом разрешение на употребление запретных веществ, как утверждают хакеры из группы Fancy Bears, получили в прошлом году от Антидопингового агентства США (USADA) и других организаций 583 американских спортсмена, двести атлетов до сих пор легально употребляют допинг.

Согласно документам, опубликованным Fancy Bears, агентство допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

14 спортсменов из этого списка хакеров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро стали призерами. Среди них атлеты США — теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото в смешанном парном разряде), тяжелоатлетка Мишель Картер (золото в толкании ядра), Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трамплина), Дагмара Возняк (бронза в командном фехтовании). Два призера ОИ-2016 и среди британцев — это велогонщик Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и его коллега Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте).

Вскоре после этого в СМИ стали очень активно обсуждают версию, что руководство Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выдумало историю о взломе своих компьютерных баз, чтобы отвлечь внимание от данных, которые стали публично известны после утечки информации из программы ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System).

"Уже много раз возникало недоверие к этой организации, потому что она была создана только определенной, американской и западноевропейской системой, которая не допускала Россию и Китай и была абсолютно закрыта. ВАДА распределило мир на хороших и плохих, где хорошие — это американцы, англичане, канадцы…те, у кого есть возможность иметь мифическое заболевание, чтобы использовать допинг для преимущества над другими спортсменами. Замалчивание фактов, преимущество одних стран перед другими, разрешение принимать допинг в фармакологических целях — о каком доверии может идти речь?", — рассказал ранее Pravda.Ru доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. Плеханова Петр Лидов.

Из этого следует вывод, что ВАДА никакой не международный независимый арбитр, а карманная организация США, которая не просто лоббирует американские интересы, но идет ради их защиты на чудовищные коррупционные нарушения. Одновременно с этим организация откровенно преследует и травит Россию за мельдоний, который, честно говоря, не идет ни в какое сравнение с теми препаратами, которые "подковерно" разрешают американкам.

Впрочем, действия ВАДА отнюдь не являются "режимом нудевой толерантности" по принципу "своим — все, прочим — по справедливости". С Россией обходятся отнюдь не справедливо, и также не слишком-то законно. О том, что россиян отстраняют от участия в состязаниях, не имея на то никаких веских оснований, заявлял даже журнал Forbes, который крайне трудно заподозрить в пророссийских позициях.

Внимательно изучив доклад организации о причинах недопуска России к Олимпиаде, журналист Forbes Рон Катц пришел к выводу, что он сделан сделан без соблюдения процессуальных норм, обязательных в американской системе правосудия. Кроме того, не может идти и речи о независимой позиции докладчика. Кроме того, WADA и причастные так и не смогли предоставить публично хоть сколько-нибудь убедительных фактов и аргументов, подтверждающих обвинения в адрес России.

А информация, добытая хакерами — лишь очередной случай в длинном уже ряду махинаций США в спорте, когда они, как и в политике, стремятся быть везде первыми во что бы то ни стало, не слишком разбираясь в методах и не намереваясь соблюдать какие-либо нормы. Нормы — для всех остальных, а не для "мирового гегемона", и нужны они гегемоны для того, чтобы держать в узде прочих, а не для того, чтобы соблюдать их самому. Недавно другие расследователи выяснили, что USADA полностью контролируется Белым Домом.

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