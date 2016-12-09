Спортивный эксперт: Доклада WADA - пустое "избиение младенцев"

Сегодня на пресс-конференции в Лондоне представлена вторая часть доклада о расследовании независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

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Выводы, представленные Маклареном в первой части доклада, остались неизменными. Он продолжает утверждать, что покрывательство использования спортсменами допинга носило в России "беспрецедентные масштабы".

При этом, как и в первой части доклада, никаких конкретных доказательств обвинениям WADA представлено не было. Остались неизвестными как имена спортсменов, так и загадочный способ вскрытия контейнеров для допинг-проб, о котором не знают даже их производители.

Обещанная "страшная правда" от Макларена так и осталась пустышкой, что было ясно еще по первой части "разоблачений".

Прокомментировать документ, который представил канадский юрист, Pravda.Ru попросила члена Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при Президенте РФ, доцента кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексея Кыласова.

- Какие последствия может иметь доклад для будущей зимней Олимпиады?

- Как мы понимаем, ответ на этот вопрос лежит не в плоскости спорта. А удар по спортсменам - это как избивание младенцев. Они, в данном случае, просто заложники ситуации. Речь же идет о политике, так как у нас в стране спорт был объявлен абсолютным национальным приоритетом, так что удар наносится в сфере геополитических решений руководства России.

То чем мы гордимся, что нас сплачивает, что укрепляет наш престиж через успех на спортивных соревнованиях - именно по этому и наносится основной удар.

Как этому противостоять - вопрос тоже лежит не в чисто сфере спорта, а, скорее, в области спортивной политики, которая,конечно, должна являться частью нашей внешней политики.

Для Запада казалось проще всего пошатнуть авторитет российского лидера через его любимое детище, доказав, что сочинская олимпиада на поверку оказалась фейком.

Это не моя точка зрения, подчеркиваю, это становится понятно из действий, которые предпринимаются для того, чтобы не допустить наших спортсменов на следующие игры. Цель всех этих разоблачений - доказать нам: "все, чем вы гордитесь - это ложь, вы недостойны принимать участие в соревнованиях, потому что вы лживые".

Против нас ведется война, а мы только оправдываемся, но даже если и оправдываемся, что уже, как в том анекдоте "ложечки нашли, а осадочек остался".

- Американцам разрешено принимать допинг-препараты. почему нам нет...

- Я в этом вопросе придерживаюсь немного другой позиции. Во многом здесь проявляется слабость российского менеджмента. Наши просто не умеют должным образом защищать своих спортсменов, оформляя терапевтические исключения, раз это разрешено.

У нас мало компетентных юристов в спортивной сфере, так же как и знающих этот вопрос спортивных врачей, которые могли бы работать со списком WADA. И это вопрос уже развития индустрии спорта внутри страны. А что теперь обвинять американских спортсменов? Сделали, смогли это сделать - ну и молодцы.

Я не согласен с критикой в данном вопросе. Невозможно подвергать сомнению то, что уже разрешено. Надо работать над тем, чтобы и наши спортсмены имели подобного рода защиту, чтобы если он чем-то болен, это бы не мешало ему принимать необходимые препараты из списка WADA, и при этом выступать в соревнованиях.

Получается, что мы обвиняем других специалистов в том, что они высококомпетенты, а мы абсолютно не компетентны в этом вопросе. Это, на мой взгляд, не правильно.