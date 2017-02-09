Российский тяжеловес Поветкин поборется за титул чемпиона мира IBO

На титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) снова может претендовать российский тяжеловес Александр Поветкин, несмотря на подозрение в употреблении допинга. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

Фото: AP

На данный момент титул чемпиона IBO является вакантным.

"Поветкин сможет претендовать на титул IBO. Он не проводил бои под эгидой IBO, поэтому не попадает под наше подозрение. На данный момент он находится на четвертой строчке рейтинга", - сказал собеседник агентства.

Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 - досрочно) и потерпев одно поражение.

Отметим, что Международная боксёрская организация (МБО, IBO) - пятая по значимости, но второстепенная боксерская организация, основанная в 1988 году. При этом IBO, в отличие от четырёх основных организаций, не признана Международным залом славы бокса и не является обязательной для завоевания статуса абсолютного чемпиона мира.

Как сообщала "Правда.Ру", Всемирный боксерский совет и Международная боксерская федерация исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

Напомним, в декабре президент WBC сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

После этого боксера дисквалифицировали. Поветкин должен был сразиться со Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Бой планировалось провести 17 декабря в Екатеринбурге. Но команда канадского боксёра Бермейна Стиверна отказалась от боя.

В феврале стало известно, что допинг-проба "Б" российского супертяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

Между тем руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что альтернативные допинг-тесты российского боксера, проведенные в лаборатории в швейцарской Лозанне, дали отрицательный результат. "Нам пришли результаты анализов из другой лаборатории, которая находится в Лозанне. Они - чистые", - сказал Рябинский.

Ситуацию прокомментировал "Правде.Ру" член Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при президенте РФ Алексей Кыласов:

"Я считаю, что вся эта история с допингом - надуманная, и не только из-за политической подоплеки. Никаких равных условий в спорте вообще не существует и быть не может. Мы все рождаемся с совершенно разным набором молекул, генов. Поэтому приравнивать всех, создавать генный паспорт и говорить о том, что кто-то целенаправленно что-то делает для улучшения результатов, неправильно. Все спортсмены целенаправленно делают что-то для улучшения результатов. А для чего они тренируются? В конце концов, кто-то лучше питается, кто-то хуже. Вся эта проблема высосана из пальца, и я вообще удивляюсь, зачем страны идут навстречу и поощряют допинговый кодекс. Это просто безумие с точки зрения и права, и здравого смысла. К сожалению, второго нам сейчас не хватает во всех сферах".

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