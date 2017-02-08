Россия установила рекорд зимних Универсиад

В Алма-Ате завершилась зимняя Универсиада-2017. Для российской сборной она стала рекордной по числу завоеванных медалей.

Фото: almaty2017.com

Сборная России в Алма-Ате обновила собственный рекорд 2015 года по числу завоеванных медалей (56) на зимних Универсиадах. Всего по итогам соревнований в Алма-Ате на счету российских спортсменов 71 награда: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. У ближайшего преследователя в медальном зачете команды Казахстана 36 завоеванных медалей, 11 из которых высшего достоинства.

Церемония закрытия Универсиады прошла в среду в ледовом дворце "Алматы Арена". По словам премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева, который выступил с речью на церемонии закрытия, за соревнованиями следили более одного миллиарда телезрителей по всему миру.

"Я объявляю зимнюю Универсиаду в Алма-Ате официально закрытой", - сказал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

В конце церемонии мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек передал знамя Универсиады Эдхаму Акбулатову, мэру Красноярска, который является городом-хозяином Универсиады-2019.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, на прошедшей Универсиаде представители WADA впервые стали проводить внесоревноватеольный контроль на допинг. Как отмечал президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, антидопинговое агентство в Алма-Ате в целом проводило очень активную работу.

"Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный контроль. К нашей биатлонистке Ларисе Куклиной допинговые офицеры пришли в 8 утра в первый день после прибытия в Казахстан. Раньше допинг-контроль проходили только победитель и еще один спортсмен по жребию", - рассказывал Сергей Сейранов в беседе с ТАСС.

Также он напомнил, что до сих пор ни один российский спортсмен не был уличен в нарушении антидопинговых правил на Универсиадах, и выразил надежду, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

"В истории Универсиад не было случаев, когда кого-то из российских спортсменов обвиняли в нарушении антидопинговых правил, - заметил Сейранов. - Чего нельзя сказать об иностранных спортсменах. Массовых нарушений не было, но на той же летней Универсиаде 2015 года в Казани два участника соревнований были лишены медалей за допинг".

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