Лыжник Устюгов доказал: Россия способна на большие победы

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на 9 километров в итальянском Валь-ди-Фьемме с результатом 30 минут 27,7 секунды и стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски".

Фото: https://vk.com/sergeiustiugov

Вторым в гонке преследования и соответственно в общем зачете стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, третье место занял швейцарец Дарио Колонья.

По словам вице-президента Федерации лыжных гонок России Сергея Крянина, победа Устюгова в престижной многодневке "Тур де Ски" доказала способность отечественных спортсменов добиваться больших побед.

"Эта гонка была очень тяжелой, Сергей настраивался на нее очень серьезно, прикладывал все усилия. Все переживали, выдержит ли он до конца, и он выдержал. Он вообще молодец и красавец, других слов просто нет. Конечно, все рады, все его поддерживали, просто нет слов, сейчас все довольны этим результатом, на седьмом небе от счастья", — сказал Крянин ТАСС.

"Победы на таких престижных соревнованиях популяризируют наш вид спорта, у нас появится больше болельщиков, которые будут гордиться такими соотечественниками, — продолжил он. — Ребята доказывают, что мы сильная нация, что мы можем бороться за медали высшего достоинства". По его словам Сергей также поборется и на чемпионате мира, который пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

Сам Устюгов сказал, что посвящает победу партнерам по команде, отстраненным из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. "На самом деле, у меня нет эмоций и мыслей после финиша, я выиграл ради ребят, которых отстранили. Спасибо всем болельщикам, за меня переживала вся Россия", — рассказал лыжник.

Ранее Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе "Тур де Ски" в итальянском Доббиако, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки среди мужчин — пять. Устюгов улучшил достижение норвежца Мартина Сундбю, который в 2016 году выиграл четыре этапа. Среди женщин рекордсменкой остается соотечественница Сундбю Марит Бьорген, одержавшая пять побед в 2015 году.

Напомним, международная федерация лыжного спорта в конце декабря отстранила шестерых российских лыжников из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года. В их число попали чемпион Олимпиады в Сочи Александр Легков и серебряный призер Игр-2014 Максим Вылегжанин.

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