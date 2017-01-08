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Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка IBU

Спорт

Российские биатлонистки заняли первые три места в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Мартелле.

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке преследов
Дарья Виролайнен

Россиянка Дарья Виролайнен преодолела дистанцию в 10 км за 33 минуты 7,8 секунды, заняв первое место в гонке. Второй стала Ирина Старых (отставание — 13,6 секунды). Третье место досталось россиянке Виктории Сливко (+27,8 секунды).

Отметим, Союз биатлонистов России ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года.

Президент IBU Андерс Бессеберг выразил удовлетворение решением СБР, которое демонстрирует, что российская сторона "понимает серьезность ситуации".

"Это первый важный шаг СБР, чтобы показать IBU и всему мировому спорту, что они понимают серьезность ситуации. Теперь это позволит международной биатлонной семье сосредоточиться на спорте во время этих соревнований", — цитирует главу IBU пресс-служба организации.

По мнению главы СБР Александра Кравцова, принятое решение играет на руку российскому биатлону.

"Мы, мягко говоря, выиграли ситуацию, — выразил он свою позицию "Чемпионату.com". — Команда продолжает тренироваться и соревноваться. Все остальное будет находиться в правовых отношениях с Международным союзом биатлонистов. Это будет сделано для того, чтобы четко понимать принципиальную позицию и подходы к тому, что имело или не имело место быть".

Напомним, несмотря на обвинения в допинге в отношении России, российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место в соревнованиях в чешском городе Нове-Место, уступив первенство мировому чемпиону Мартену Фуркаду.

Как сообщает sport.de, ряд западных биатлонистов, в том числе и Фурхад, раскритиковал травлю российских спортсменов, потребовав представить "факты и доказательства".

Так немецкий биатлонист Арнд Пайффер, принимавший участие в соревнованиях, отметил, что "с юридической точки зрения проблематично не допускать атлетов, если отсутствуют факты об употреблении допинга". Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален заявил, что "для него все спортсмены чисты, если их не уличили в допинге".

По данным издания, перед соревнованиями глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг публично обвинил Россию в злоупотреблении допингом. По его данным, в использовании допинга подозревается 31 российский спортсмен, в том числе и те, кто принимал участие в соревнованиях. Между тем тренер шведской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что обвинения в допинге — это "атака на спорт".

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