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Американские баскетболистки устроили массовую драку на матче

Спорт

Баскетболистки из команд штатов Юта и Невада устроили массовую драку во время матча американской студенческой лиги. Конфликт произошел в конце третьей четверти матча

Американские баскетболистки устроили массовую драку на матче

Видео потасовки опубликовано на странице одного из пользователей Twitter, на нем заметно, как две спортсменки сначала пытаются выяснить отношения на словах, а затем пускают в ход кулаки.

Напомним, в ноябре поединок российского борца греко-римского стиля Имиля Шарафетдинова, выступающего в весовой категории до 80 кг, с соперником из Грузии Зурабом Датунашвили в ходе Кубка европейских наций в Бухаресте завершилась дракой.

Как сообщает RT, под конец схватки грузинский борец спровоцировал конфликт, ударив Шарафетдинова по лицу. Российский борец не остался без ответа. После этого на ковёр выбежали болельщики и тренеры, завязалась драка. Видео инцидента появилось 20 ноября в YouTube.

По данным ТАСС, потасовка завершилась рукопожатием соперников и братанием. Об этом сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

"Думаю, слово "драка" в данной ситуации слишком надутое слово, хотя инцидент все-таки имел место, — рассказал Когуашвили. — В какой-то момент спортсмены сгоряча не сдержали эмоций, но быстро одумались. Через несколько минут они уже жали руки и братались за ковром".

По его словам, в произошедшем есть доля вины судьи поединка: "Судья запоздал в этой ситуации. Я в какой- то момент предугадал, что назревает конфликт, и выкинул челлендж на ковер, чтобы остановить схватку, но он не среагировал".

Гоги Когуашвили подчеркнул, что кубковые матчи всегда отличаются острым накалом. "Это была кубковая встреча, что всегда интересно, всегда с накалом. Тем более соперник был достаточно силен, и наши ребята достойно боролись. Поэтому поздравляю нашу команду и наших болельщиков с блестящим выступлением, ведь ехали мы только за победой", — добавил он.

Отметим, сборные РФ по греко-римской и женской борьбе стали победителями Кубка европейских наций, который проходил в Румынии. Сборная России в финале победила команду Украины со счетом 6:2. Свои поединки выиграли Степан Марянян, Артем Сурков, Абуязид Манцигов, Муса Евлоев, Давит Чакветадзе, а соперник Чингиза Лабазанова не вышел на схватку.

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Американские баскетболистки устроили массовую драку на матче студенческой лиги
Темы США спорт драка баскетбол
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