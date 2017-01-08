Американские баскетболистки устроили массовую драку на матче

Баскетболистки из команд штатов Юта и Невада устроили массовую драку во время матча американской студенческой лиги. Конфликт произошел в конце третьей четверти матча

Видео потасовки опубликовано на странице одного из пользователей Twitter, на нем заметно, как две спортсменки сначала пытаются выяснить отношения на словах, а затем пускают в ход кулаки.

Напомним, в ноябре поединок российского борца греко-римского стиля Имиля Шарафетдинова, выступающего в весовой категории до 80 кг, с соперником из Грузии Зурабом Датунашвили в ходе Кубка европейских наций в Бухаресте завершилась дракой.

Как сообщает RT, под конец схватки грузинский борец спровоцировал конфликт, ударив Шарафетдинова по лицу. Российский борец не остался без ответа. После этого на ковёр выбежали болельщики и тренеры, завязалась драка. Видео инцидента появилось 20 ноября в YouTube.

По данным ТАСС, потасовка завершилась рукопожатием соперников и братанием. Об этом сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

"Думаю, слово "драка" в данной ситуации слишком надутое слово, хотя инцидент все-таки имел место, — рассказал Когуашвили. — В какой-то момент спортсмены сгоряча не сдержали эмоций, но быстро одумались. Через несколько минут они уже жали руки и братались за ковром".

По его словам, в произошедшем есть доля вины судьи поединка: "Судья запоздал в этой ситуации. Я в какой- то момент предугадал, что назревает конфликт, и выкинул челлендж на ковер, чтобы остановить схватку, но он не среагировал".

Гоги Когуашвили подчеркнул, что кубковые матчи всегда отличаются острым накалом. "Это была кубковая встреча, что всегда интересно, всегда с накалом. Тем более соперник был достаточно силен, и наши ребята достойно боролись. Поэтому поздравляю нашу команду и наших болельщиков с блестящим выступлением, ведь ехали мы только за победой", — добавил он.

Отметим, сборные РФ по греко-римской и женской борьбе стали победителями Кубка европейских наций, который проходил в Румынии. Сборная России в финале победила команду Украины со счетом 6:2. Свои поединки выиграли Степан Марянян, Артем Сурков, Абуязид Манцигов, Муса Евлоев, Давит Чакветадзе, а соперник Чингиза Лабазанова не вышел на схватку.

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