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Наказание для хулиганов на стадионах перед ЧМ-2018 ужесточат

Спорт

В России в 2017 году ужесточат ответственность за хулиганское поведение болельщиков на спортивных мероприятиях. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.

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источник Pravda.Ru

По ее словам, помимо того, что в Госдуму внесен законопроект, который и так предусматривает увеличение ответственности за нарушение правил поведения болельщиков и зрителей, сейчас министерство вносит проект федерального закона о ратификации конвенции Совета Европы, связанной с обеспечением безопасности при проведении спортивных мероприятий.

Наталья Паршикова добавила, что меры, предусматривающих усиление ответственности не только российских, но и иностранных зрителей, планируются в следующем году. Они будут связаны с тем, что ратификация конвенции предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов, добавила замминистра.

Также в начале декабря стало известно, что правительство РФ предлагает ужесточить ответственность за нарушения в ходе спортивных мероприятий в преддверии ЧМ по футболу в 2018 году.

Дмитрий Медведев напомнил, что в КОАП уже ранее были внесены поправки и за два года их действия в 60 регионах составлено более 2000 административных материалов по факту правонарушений, вынесено штрафов на сумму более 4 млн рублей. Но отметил, что, похоже, таких мер недостаточно. Поэтому будут внесены другие изменения.

В частности, речь идет о введения понятия "грубое нарушение". За него можно получить арест на 15 суток и запрет посещать спортивные мероприятия на 7 лет.

Добавим, также сегодня стало известно о том, что к чемпионату мира по футболу 2018 года около трех млн паспортов болельщика (FAN-ID). Глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что решение ввести такие паспорта, без которых посещение стадионов будет невозможно ни для российских, ни для зарубежных болельщиков, базируется на опыте Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014 года.

Оформить такой паспорт можно будет либо через сайт www. fan-id.ru, либо через один из центров выдачи данного документа, которые открываются также в Москве, Казани и Сочи — городах, которые примут Кубок конфедераций 2017 года.

Кстати, сейчас продано уже больше 50 тысяч билетов, и эти люди уже могут заказывать себе паспорта, пишет РИА Новости. 

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