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The Times: Россию не пустили на ЧМ-2017 по легкой атлетике

Спорт

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

Сборная России не поедет на чемпионат мира по лёгкой атлетике, который состоится в Лондоне в августе этого года. До этого времени Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не будет возвращено членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил представитель международной организации, передает The Times

По словам главы независимой инспекционной комиссии IAAF Руне Андерсена ВФЛА может быть восстановлена как член международной федерации не раньше ноября. Андерсен добавил, что Россия должна ответить на доказательства, содержащиеся в докладе Макларена, в котором утверждается, что в допинговой системе были замешаны российские Министерство спорта и ФСБ.

По сведениям The Times, IAAF также вводит запрет для спортсменов соревноваться за команды других стран.

Между тем российские спортсмены имеют шанс выступить как на мировом первенстве, так и на других международных турнирах под нейтральным флагом. Для этого, по словам главы рабочей группы, они должны соответствовать выдвинутым IAAF критериям. На данный момент IAAF получила 35 заявок для выступления под нейтральным флагом, в том числе от олимпийского чемпиона 2012 года в прыжках в высоту Ивана Ухова, бронзового призера Игр-2012 в прыжках в высоту Светланы Школиной и Шубенкова.

Первым крупным турниром, на котором российский легкоатлеты могут выступить как независимые спортсмены, будет чемпионат Европы в помещении в Белграде, который пройдет с 3 по 5 марта 2017 года.

Решение ИААФ прокомментировал вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он отметил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций не хочет быть пионером в вопросе снятия санкций с России.

— Здесь есть общая тенденция отношения к России, и ИААФ не хочет быть пионером в плане снятия каких-то ограничений в отношении РФ, — цитирует "Р-Спорт" Мутко. — Если бы они сделали это, то выглядели бы не очень хорошо с точки зрения остальных стран (поддерживающих эти ограничения). Отсюда такое половинчатое решение. Наша молодежь получила возможность участвовать в соревнованиях — это уже неплохо. Решение, в принципе, ожидаемое. Ничего другого со стороны ИААФ ждать не приходилось. Надо спокойно относиться к этому (решению), не уходить в эмоции.

Как сообщала Правда.Ру, 9 декабря на пресс-конференции в Лондоне представлена вторая часть доклада о расследовании независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Выводы, представленные Маклареном в первой части доклада, остались неизменными. Он продолжает утверждать, что покрывательство использования спортсменами допинга носило в России беспрецедентные масштабы.

Никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.

"Мы с самого начала, естественно, отрицали какую-либо причастность государства, или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами", — сказал Песков.

Не верят Макларену и в МОК. Недавно в интернете появилось письмо Международного олимпийского комитета (МОК) канадскому юристу Ричарду Макларену. МОК требует предоставить доказательства обвинения в адрес указанных в его докладе российских официальных лиц. В частности, МОК просит Макларена обосновать упоминание в докладе вице-премьера Виталия Мутко, бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в списке 16 россиян.

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