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Источник Правда.Ру

Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера ЦСКА

Спорт

Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА покинет свой пост после игры Лиги чемпионов с английским футбольным клубом "Тоттенхэм". Матч состоится 7 декабря.

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Об этом решении главного тренера в клубе сообщили сегодня, 6 декабря. Как подчеркивается, Слуцкий сам принял решение об уходе. Кто сменит его на этом посту будет известно до конца текущей недели.

На официальной сайте московской команды появилось сообщение: "Один из самых титулованных тренеров в истории "красно-синих" уходит по собственному желанию, сохраняя теплые и дружеские отношения с нашим клубом".

Также в ЦСКА поблагодарили Слуцкого за годы "плодотворного сотрудничества" и "невероятные эмоции, которые команда под его руководством дарила огромной армии армейских болельщиков".

В чемпионате России ЦСКА после 17 туров занимает третье место, отставая от лидера на восемь очков. В Лиге чемпионов "красно-синие" потеряли шансы на выход из группы, но могут пробиться в плей-офф Лиги Европы.

ЦСКА работал со Слуцким с 2009 года. Вместе с ним клуб выиграл три звания чемпиона России, два Кубка России и два Суперкубка. ЦСКА и Тоттенхэм сыграют в среду. Начало матча в 22:45 по московскому времени. Матч пройдет в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

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 Бывший помощник Леонида Слуцкого в национальной команде Сергей Балахнин считает, работа в сборной России по футболу сказалась на тренерской деятельности главного тренера в ЦСКА.  Балахнин был ассистентом Слуцкого в сборной России, которую он возглавлял с августа 2015 года по июнь 2016-го.

"Все оставляет отпечаток, а работа в сборной - в большей степени. Решение складывалось из множества факторов. И дело даже не в насыщенности года, чем больше он работает, тем лучше себя чувствует", - отметил Балахнин, добавив, что на данный момент Слуцкий - самый успешный тренер России.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Леонид Слуцкий был главным тренером сборной России по футболу, но оставил свой пост после провала российской команды на Евро-2016. Незадолго до своего ухода, Слуцкий обрисовал главные проблемы сборной: они не умеют признавать недостаточно высокий уровень своей подготовки.

В интервью корреспондентам портала Sports.ru Слуцкий рассказал, что в ночь с 19 на 20 июня после поражения от Уэльса (0:3) у него с командой состоялся продолжительный разговор.

"Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: "Мы г...вно". Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета.. и это на самом деле  самое сложное. К сожалению, не у всех игроков сборной случилось такое признание. Хотя признание важное - мне кажется, оно может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперед", - рассказал тренер.

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Темы ЦСКА главный тренер Леонид Слуцкий
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