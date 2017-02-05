Австралийскому футболисту показали красную карточку еще до выхода на поле

Австралийский футболист заработал красную карточку, не успев выйти на поле. Такая участь постигла нападающего клуба "Мельбурн Сити" Тима Кэхилла. Игра была против Мельбурн Виктори".
Инцидент произошел в концовке матча, когда 37-летний спортсмен готовился выйти на замену. До 84-й минуты "Мельбурн Сити" вел со счетом 1:0. Затем "Мельбурн Виктори" сравнял счет. Еще через две минуты защитник "Сити" отправил мяч в свои ворота. Перед этим боковой арбитр зафиксировал положение вне игры, однако главный арбитр отменил решение коллеги, и гол был засчитан.
После этого обстановка на поле накалилась. На видео с матча видно, как Кэхилл что-то говорит судье, после чего тот показывает ошеломленному футболисту красную карточку, передает РИА Новости.
Бывший игрок сборной Австралии по футболу Марк Боснич рассказал Fox Sports, что говорил с Кэхиллом об инциденте и выяснил, что тот сказал судье. "Рефери показал ему красную карточку, потому что Кэхилл призвал его "посмотреть на большой экран" и сказал, что это "гребанное свинство", ни больше и ни меньше", - пояснил Боснич.
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"Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет", - сказал Чеферин.
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