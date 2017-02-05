Австралийскому футболисту показали красную карточку еще до выхода на поле

Футболист сборной Австралии получил красную карточку еще до выхода на поле. ВИДЕО

Австралийский футболист заработал красную карточку, не успев выйти на поле. Такая участь постигла нападающего клуба "Мельбурн Сити" Тима Кэхилла. Игра была против Мельбурн Виктори".

Инцидент произошел в концовке матча, когда 37-летний спортсмен готовился выйти на замену. До 84-й минуты "Мельбурн Сити" вел со счетом 1:0. Затем "Мельбурн Виктори" сравнял счет. Еще через две минуты защитник "Сити" отправил мяч в свои ворота. Перед этим боковой арбитр зафиксировал положение вне игры, однако главный арбитр отменил решение коллеги, и гол был засчитан.

После этого обстановка на поле накалилась. На видео с матча видно, как Кэхилл что-то говорит судье, после чего тот показывает ошеломленному футболисту красную карточку, передает РИА Новости.

Бывший игрок сборной Австралии по футболу Марк Боснич рассказал Fox Sports, что говорил с Кэхиллом об инциденте и выяснил, что тот сказал судье. "Рефери показал ему красную карточку, потому что Кэхилл призвал его "посмотреть на большой экран" и сказал, что это "гребанное свинство", ни больше и ни меньше", - пояснил Боснич.

Пока за границей разгораются футбольные скандалы, в России готовятся к ЧМ-2018. В середине января президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил об отсутствии оснований лишать Москву права проведения чемпионата мира 2018 года.

"Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет", - сказал Чеферин.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино, выступая на пресс-конференции в Казани перед жеребьевкой Кубка конфедераций, заявил, что Международная федерация футбола сделает все для продвижения ЧМ-2018 и хозяйки турнира - России.

Накануне в рамках визита в Екатеринбург Виталий Мутко посетил ряд объектов спортивной инфраструктуры: Центральный стадион, стадион «Уралмаш», тренировочные площадки, а также центр подготовки волонтеров ЧМ-2018.

Подводя итоги, Мутко отметил, что в настоящее время подготовка уральской столицы к чемпионату мира по футболу 2018 года идет полным ходом, с опережением графика.Серьезных проблем во время подготовки, по словам вице-премьера, не возникает.

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