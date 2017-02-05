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Источник Правда.Ру

Американский хоккеист напал на россиянина во время матча НХЛ. ВИДЕО

Спорт

 

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скриншот с видео на youtube

На хоккейном матче между командами Colorado Avalanche и Winnipeg Jets произошла драка. В опубликованном на YouTube ролике видно, как защитник Colorado Никита Задоров сбивает нападающего Марка Шайфеле, после чего на россиянина набрасывается со спины защитник "Виннипега" Джейкоб Труба и начинает избивать его.

Задоров упал на колени, уткнулся головой в лед и закрывался от ударов соперника до тех пор, пока судьи его не оттащили.

Как сообщает сайт NHL, Труба был оштрафован на 17 минут за драку, подстрекательство к драке и неспортивное поведение, Задоров — на семь минут за драку и за то, что сбил соперника с ног, передает РИА Новости. 

"Я мог бы подраться с Траубой, если бы захотел", — отметил Задоров. "Он набросился на меня со спины, вот я и упал. У меня нет проблем с драками, когда все честно".

Также Задоров добавил, что у него нет претензий к Траубе. "Если бы Мэтт Дюшен попал под такой силовой прием, я бы тоже побежал разбираться с обидчиком. Это часть игры. Мы обязаны защищать своих лидеров", — подытожил Задоров.

Встреча, состоявшаяся в Денвере, завершилась победой "Колорадо" со счетом 5:2.

Напомним, накануне стало известно о том, что сборная России по хоккею с мячом добилась путевки финал проходящего в Швеции чемпионата мира. В &frac12 финала соревнования россияне одержали победу над соперниками из национальной команды Финляндии — 6:4.

За десять минут до окончания основного времени второго тайма россияне вели с разницей в три мяча, но вскоре позволили сопернику сократить отставание до минимума. На 87-й минуте сборной России вновь удалось поразить ворота соперника.

Борьбу за золото российская сборная поведет со Швецией, которая в субботу со счетом 17:2 победила команду Норвегии.

Сборная России является действующим чемпионом мира, а также самым титулованным участником турнира. Она — 10-кратный победитель ЧМ, а в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР — 24-кратный чемпион мира.

Напомним, ранее СМИ сообщали о еще одном инциденте во время спортивного мероприятия. Немецкий велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), выигравший два первых этапа "Тура Дубая", по время третьего этапа получил удар в лицо локтем от украинского велогонщика Андрея Гривко из команды "Астана". За это Андрей Гривко был дисквалифицирован и снят с гонки

"Думаю, утром Гривко выпил очень множество кофе", — заявил Киттель, рассказав, что во время гонки, как только спортсмены поехали под боковым ветром, сразу началась борьба за позиции, в результате чего немецкий велогонщик оказался между Гривко и его другом по команде.

Команда "Астана", цвета которой защищает украинский велогонщик, принесла извинения титулованному спринтеру Киттелю в социальных сетях. Однако он заявил, что не станет принимать извинения от украинского велогонщика Андрея Гривко.

"Я не приму извинения за это. Это не имеет никакого отношения к велоспорту. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасного спорта", — написал немец в Twitter.

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Американский хоккеист напал на россиянина во время матча НХЛ
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