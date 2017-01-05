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Источник Правда.Ру

"Они меняют правила на ходу!": Почему в раздевалке хоккейной молодежки стояла тишина

Спорт

После поражения от сборной США в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею игроки национальной команды не скрывали разочарования. Автор дубля в ворота американцев Денис Гурьянов списал поражение на невезение, Михаил Сергачёв предложил сконцентрироваться на матче за бронзовые медали, а Кирилл Капризов заявил, что не все игроки российской команды знали об изменившихся правилах относительно серии буллитов.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Напомним, сборная России уступила команде США в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2017 года в Канаде. Основное время матча завершилось со счётом 3:3, американцы оказались сильнее в серии буллитов.

Таким образом, сборная США вышла в финал турнира, где встретится с победителем матча между Швецией и Канадой.

Защитник сборной России Егор Воронков признался, что не знал о новых правилах проведения серии буллитов, а также отметил игру голкипера команды Ильи Самсонова, не раз выручившего партнёров.

"После трёх буллитов эмоционально выплеснулись, думали, что победа, оказывается, нет. Извините, голоса нет. Изменили подход, команда поменялась по ходу турнира, все сплотились, стали играть друг за друга. Мы стали лучше играть в обороне, в атаке держали шайбу. Посмотрели, как соперник ведёт позиционную атаку, попытались держать шайбу наверху. Самсонов — лидер команды. Он нас всех подтянул и поддержал, ошибки наши подправил", — сказал Воронков "Чемпионату".

Не оставил он без внимания и предстоящий матч за бронзовые медали.

"В раздевалке сейчас тишина стояла. Много эмоций отдали. Завтра у нас тяжёлая игра. Думаю, мы ещё соберёмся и поговорим. Уверен, у нас будет возможность забрать медали. Надо нам до конца играть и биться. Думаю, мы можем завтра хорошо сыграть", — отметил хоккеист.

Как рассказал ТАСС бывший главный тренер молодежной сборной России Сергей Герсонский, сборная США по хоккею заслуженно победила команду России.

"Тренерский состав выжал из этой сборной максимум. К сожалению, не так просто было добиться победы в матче с американцами, но мы были очень близки. На групповом этапе команда США имела большее преимущество, нежели в полуфинале, наши смогли подравняться", — сказал Герсонский.

"Но нашей сборной несколько не хватило игровой дисциплины, — продолжил он. — Да и американцы имели больше моментов для взятия ворот. Они смогли использовать свое преимущество. Надо признать, что команда победила заслуженно".

Добавим, сборная России сыграет со шведами в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Об этом стало известно после победы сборной Канады над командой Швеции во втором полуфинале турнира со счётом 5:2. Канадцы сыграют в финале МЧМ со сборной США.

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Темы спорт хоккей
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