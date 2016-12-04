Роналду-красавчик спрятал от налогов миллионы евро

Миллионы евро удалось укрыть от налогов при помощи офшорных схем ведущему футболисту мира Криштиану Роналду. Причем мошенничать с налогами португальцу удавалось не первый год. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает Der Spiegel.

Фото: AP

Для того, чтобы выяснить этот факт, немецкому журналу, вместе с другими изданиями, пришлось проанализировать массив данных объемом 1,9 терабайт, предоставленных платформой Football Leaks, занимающейся разоблачением финансовых операций известных футболистов и клубов.

В результате выяснилось, что форвард мадридского "Реала" дважды, в 2009 и 2014 годах продавал права на использование своего образа офшорным компаниям на Британских Виргинских островах. Благодаря этому с рекламных доходов размером около 150 млн евро Роналду заплатил лишь 5,6 млн евро налогов (порядка 4 процентов).

При этом налоговая ставка для иностранцев с годовым доходом свыше 600 тысяч евро в Испании с 2010 по 2014 годы составляла 43%, в 2015 году - 47%, в 2016-м - 45%.

На налоговом жульничестве с использованием серых схем попался не только Роналду, под подозрение попали им другие звезды - немец Месут Озил, португальцы Пепе и Рикарду Карвалью, колумбийцы Хамес Родригес и Радамель Фалькао и португальский тренер Жозе Моуринью.

Интересно, что все они, кроме Озила, являются клиентами футбольного агента Жорже Мендеша.

По информации Der Spiegel, именно он разработал схему снижения налоговой нагрузки на Роналду. Компания Мендеша Gestifute уже выпустила пресс-релиз с опровержением причастности Роналду и Моуринью к налоговым махинациям. По требованию испанского налогового ведомства Месут Озил в марте нынешнего года заплатил задним числом дополнительные 2 млн евро за период с 2011 по 2013 год, когда он выступал за мадридский "Реал".

Портал Football Leaks объявил, что с 3 декабря Der Spiegel, The Sunday Times и другие издания, входящие в организацию Сотрудничество европейских журналистов-расследователей (EIC) будут публиковать материалы, разоблачающие подробности схем ухода от налогов, используемые футболистами.

Как писала Правда.Ру, отличился Роналду не только в этом. Прямо на матче 12-го тура первенства Испании, где "Реал", за который выступает португалец, играл с "Атлетико", португалец признался в гомосексуализме.

Полузащитник мадридцев Коке назвал Роналду "педерастом". Игрок "Реала" согласился с этим и заявил: "Да, я педераст, но я наполнен деньгами", - сообщает REN-TV. Кстати, на матче Роналду забил три гола. "Реал" выиграл со счетом 3:0.

Слухи о гомосексуализме Роналду появились после его громкого расставания с моделью Ириной Шейк. После разрыва девушка заявила, что с Роналду ей было "неприятно". Не утихали слухи о нетрадиционной ориентации футболиста, даже несмотря на множество его бурных романов с другими девушками.

В прошлом году европейская пресса смаковала его регулярные поездки в Марокко, где он встречался со своим другом - кикбоксером Бадром Хари. Однако никаких комментариев сам Роналду тогда не давал.

Правда.Ру писала об том, что футболист собирается стать отцом во второй раз. И этого ребенка, как и первого малыша в 2010 году, ему также родит суррогатная мать. Как писали британские СМИ, весь процесс тогда обошелся футболисту в 12 миллионов евро. Роналду пришлось заплатить женщине только за молчание больше двух десятков миллионов долларов.