Юлия Ефимова боится удалять миндалины в России, а в США не получается

Намеченная на 1 декабря операция по удалению миндалин, которую должна была перенести российская пловчиха Юлий Ефимова, была сорвана по вине посредников между американской клиникой и страховой компании спортсменки.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook агент спортсменки Олег Митьков. Сбой произошел из-за неверно названной суммы оплаты хирургического вмешательства со стороны посредника - компании International SOS, которая осуществляла связь между UCLA и страховой компанией "Согласие", где Юлия была застрахована по линии Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Министерства спорта России.

По словам агента, посредническая компания изначально заявила, что сумма операции составит 10 тысяч долларов, но в итоге за сутки сама клиника выставила счет на 25 тысяч.

Ситуация была неоднозначной еще и с той точки зрения, что у Ефимовой, хотя и произошло обострение хронической проблемы, но оно не требовало экстренного оперативного вмешательства.

"Операция Юлии Ефимовой по удалению миндалин, запланированная на 1 декабря, не состоялась, - заявил Митьков. - Поэтому мы сейчас мы согласовываем операцию в другой стране и в другое время. Не в России". При этом он добавил, что делать операцию теперь Ефимова намерена за свои деньги.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Юлия Ефимова приняла решение не принимать участие в Чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в канадском городе Виндзоре с 6-го по 11-е декабря.

"После возвращения в Лос-Анджелес случился рецидив гнойной ангины, которой я мучаюсь с апреля. Думаю, меня добили трансатлантические перелеты из Азии в Америку и обратно", - написала Ефимова.

После окончания Олимпийских игр в Бразилии, российская пловчиха оказалась на перепутье после того, как ее американскому тренеру запретили заниматься с иностранцами, имеющими допинговое прошлое. Она даже заговорила о создании в России спортивного клуба Ефимовой, куда можно было бы пригласить спортсменов.

Однако все это так и осталось просто словами. Вскоре Ефимова все-таки вернулась в США. Даже несмотря на психологическую травлю, которую во время Игра в Рио-де-Жанейро ей устроили американские спортсмены, она не перестает верить в доброжелательность американцев.

"Жизнь в США гораздо легче, чем в России. Все улыбаются. Америка меняет, она изменила и меня", - заявила российская спортсменка в интервью американскому телеканалу CNN.

К слову, Ефимова живет в США уже пять лет, где тренировалась сначала у Дэвида Сало, но после уличения в применении допинга была вынуждена обратиться к помощи отца, который по совместительству тренер по плаванию.

Насколько "легче жизнь в США" показывает даже история с очень простой операцией по удалению миндалин, которую так и не смогла сделать Ефимова.

Эту же самую двадцатиминутную операцию по удалению миндалин лазером (лазерную тонзиллэктомию), пловчиха вполне могла бы сделать не только в государственной клинике. При желании, она вполне могла бы обратиться и к услугам платной медицины. Оперативное вмешательством могли бы провести хирурги, к примеру, в Москве, в частной клинике на Арбате, где операция стоит в среднем 40 000 рублей, а период реабилитации составляет максимум 4 дня.