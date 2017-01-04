Арбитр удалил футболиста после случайного столкновения

Арбитр Луиш Годинью, обслуживавший матч Кубка лиги Португалии между "Порту" и "Морейренше", удалил футболиста "Порту" Данилу после того, как случайно столкнулся с ним. Спорная ситуация произошла на 80-й минуте игры, когда бежавший спиной назад арбитр сам натолкнулся на Данилу, после чего мгновенно показал ему вторую жёлтую карточку.

"Я пересмотрел этот эпизод более ста раз и до сих пор не могу понять, почему судья принял такое решение. Я видел много эпизодов в футболе, но этот был вне всяких сомнений самым позорным", — прокомментировал этот эпизод Данилу в своём Instagram.

Сам матч завершился минимальной победой "Морейренше", а судья до того, как удалить с поля Данилу, показал красную карточку другому футболисту "Порту" Ясину Браими.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что первым в истории футболистом, получившим зеленую карточку за соблюдение правил fair play (честной, достойной игры), стал итальянец Кристиан Галано. Об этом сообщается на странице в социальной сети "Твиттер" второго по значимости итальянского футбольного дивизиона (Серия B).

О введении зеленых карточек для игроков, соблюдающих правила честной игры, было объявлено перед началом матчей Серии В сезона-2015/2016. Карточка носит символический характер и не показывается спортсмену в буквальном смысле, но отмечается в протоколе матча.

Галано нанес удар мимо ворот на 59-й минуте встречи "Виртус Энтелла" — "Виченца", после чего судья назначил угловой удар в пользу "Виченцы". Однако сам игрок признался судье, что углового не было, так как никто из игроков команды соперника не коснулся мяча. За это итальянец получил зеленую карточку, став первым футболистом в истории, удостоившимся ее.

Руководство Серии B заявило, что игрок, который получит наибольшее количество зеленых карточек, будет удостоен награды в конце сезона. Президент лиги Андреа Абоди, слова которого приводит британская газета The Sun отметил, что в современном футболе важно признавать, когда профессиональный футболист совершает образцовый поступок, так как спорт нуждается в позитивных идеях.

Насколько это нововведение целесообразно и в других дивизионах, руководство Серии В выяснит, тестируя применение зеленых карточек в текущем сезоне.

"Мы считаем, что футбол нуждается в хороших новостях. В этом спорте слишком часто происходят события, которые заставляют людей уйти со стадионов", — заявила пресс-служба чемпионата Италии.

Напомним, старт первенства в серии B был отложен из-за скандала вокруг договорных матчей. В результате этого команда "Катания" была исключена из Серии B и начала выступления в третьем дивизионе. После этого руководили руководители Серии B и решили ввести зеленые карточки, надеясь таким образом улучшить имидж первенства.

Напомним, старт первенства в серии B был отложен из-за скандала вокруг договорных матчей. В результате этого команда «Катания» была исключена из Серии B и начала выступления в третьем дивизионе. После этого руководили руководители Серии B и решили ввести зеленые карточки, надеясь таким образом улучшить имидж первенства.

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