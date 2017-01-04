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Источник Правда.Ру

Арбитр удалил футболиста после случайного столкновения

Спорт

Арбитр Луиш Годинью, обслуживавший матч Кубка лиги Португалии между "Порту" и "Морейренше", удалил футболиста "Порту" Данилу после того, как случайно столкнулся с ним. Спорная ситуация произошла на 80-й минуте игры, когда бежавший спиной назад арбитр сам натолкнулся на Данилу, после чего мгновенно показал ему вторую жёлтую карточку.

Арбитр удалил футболиста после случайного столкновения

"Я пересмотрел этот эпизод более ста раз и до сих пор не могу понять, почему судья принял такое решение. Я видел много эпизодов в футболе, но этот был вне всяких сомнений самым позорным", — прокомментировал этот эпизод Данилу в своём Instagram.

Сам матч завершился минимальной победой "Морейренше", а судья до того, как удалить с поля Данилу, показал красную карточку другому футболисту "Порту" Ясину Браими.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что первым в истории футболистом, получившим зеленую карточку за соблюдение правил fair play (честной, достойной игры), стал итальянец Кристиан Галано. Об этом сообщается на странице в социальной сети "Твиттер" второго по значимости итальянского футбольного дивизиона (Серия B).

О введении зеленых карточек для игроков, соблюдающих правила честной игры, было объявлено перед началом матчей Серии В сезона-2015/2016. Карточка носит символический характер и не показывается спортсмену в буквальном смысле, но отмечается в протоколе матча.

Галано нанес удар мимо ворот на 59-й минуте встречи "Виртус Энтелла" — "Виченца", после чего судья назначил угловой удар в пользу "Виченцы". Однако сам игрок признался судье, что углового не было, так как никто из игроков команды соперника не коснулся мяча. За это итальянец получил зеленую карточку, став первым футболистом в истории, удостоившимся ее.

Руководство Серии B заявило, что игрок, который получит наибольшее количество зеленых карточек, будет удостоен награды в конце сезона. Президент лиги Андреа Абоди, слова которого приводит британская газета The Sun отметил, что в современном футболе важно признавать, когда профессиональный футболист совершает образцовый поступок, так как спорт нуждается в позитивных идеях.

Насколько это нововведение целесообразно и в других дивизионах, руководство Серии В выяснит, тестируя применение зеленых карточек в текущем сезоне.

"Мы считаем, что футбол нуждается в хороших новостях. В этом спорте слишком часто происходят события, которые заставляют людей уйти со стадионов", — заявила пресс-служба чемпионата Италии.

Напомним, старт первенства в серии B был отложен из-за скандала вокруг договорных матчей. В результате этого команда "Катания" была исключена из Серии B и начала выступления в третьем дивизионе. После этого руководили руководители Серии B и решили ввести зеленые карточки, надеясь таким образом улучшить имидж первенства.

Напомним, старт первенства в серии B был отложен из-за скандала вокруг договорных матчей. В результате этого команда «Катания» была исключена из Серии B и начала выступления в третьем дивизионе. После этого руководили руководители Серии B и решили ввести зеленые карточки, надеясь таким образом улучшить имидж первенства.

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