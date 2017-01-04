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Источник Правда.Ру

Лыжник Устюгов стал победителем четвертой гонки подряд на "Тур де Ски"

Спорт

Российский лыжник Сергей Устюгов продлил серию побед в рамках "Тур де Ски". 4 декабря в Оберстдорфе он выиграл гонку преследования на 15 км классическим стилем, преодолев дистанцию за 37 минут 58,5 секунды.

Лыжник Устюгов стал победителем четвертой гонки подряд на Тур д
Фото: https://vk.com/sergeiustiugov

Вторым с отставанием в 37,5 секунды стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Третье место занял представитель Канады Алекс Харви, отставший от россиянина на 1 минуту 8,8 секунды.

Устюгов уже победил на "Тур де Ски" в спринте, масс-старте и скиатлоне. Он продолжает лидировать в общем зачете многодневной гонки.

Напомним, глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список россиян, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Ранее российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место в соревнованиях в чешском городе Нове-Место, уступив первенство мировому чемпиону Мартену Фуркаду. Как сообщает sport.de, ряд западных биатлонистов, в том числе и Фурхад, раскритиковал травлю российских спортсменов, потребовав представить "факты и доказательства".

Так немецкий биатлонист Арнд Пайффер, принимавший участие в соревнованиях, отметил, что "с юридической точки зрения проблематично не допускать атлетов, если отсутствуют факты об употреблении допинга". Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален заявил, что "для него все спортсмены чисты, если их не уличили в допинге".

По данным издания, перед соревнованиями глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг публично обвинил Россию в злоупотреблении допингом. По его данным, в использовании допинга подозревается 31 российский спортсмен, в том числе и те, кто принимал участие в соревнованиях. Между тем тренер шведской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что обвинения в допинге — это "атака на спорт".

Также восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьёрндален заявил, что считает российских спортсменов невиновными в употребления допинга, пока не будет доказано обратное. "Для меня они все "чистые", пока не будут отстранены", — приводит Sport. de слова Бьёрндалена, который отметил, что прежде всего хотел бы увидеть доказательства.

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