Раскрыта тайна рождения сына Роналду

В день главного матча европейского сезона "Барселона" — "Реал" каталонские газеты раскрыли тайну матери 5-летнего сына суперзвезды мадридцев, пишет Life. ru. По данным местных СМИ, первый ребенок Криштиану Роналду появился на свет от мимолетного романа с официанткой.

источник Pravda.Ru

"Летом 2009 года, перед тем как "Реал" выкупил Роналду у "Манчестер Юнайтед" за 96 миллионов евро, нападающий был очарован американской официанткой в одном из заведений Манчестера. Девушка оставила футболисту надпись на запотевшем стекле: "Я, ты, поцелуй", и в итоге они провели вместе ночь.

Роналду и девушка подписали контракт. По условиям соглашения, она никогда не раскроет свою личность и навсегда отказывается от прав на ребенка. По данным издания, за подписание договора она получила 11 миллионов евро. При этом свои источники Sport не раскрывает.

Кстати, ранее официальной была версия суррогатной матери, которая якобы вынашивала ребенка футболиста.

Роналду не перестает попадать на первые полосы газет. В этом году СМИ писали о том, что ведущий форвард футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" готовится второй раз стать отцом. Испанская пресса сообщает, что один из лучших футболистов мира воспользуется услугами суррогатной матери и уже практически завершил оформление всех необходимых документов.

Слухи о появлении второго ребенка у 31-летнего Роналду возникли после того, как в матче с "Сельтой" в начале марта он отпраздновал забитый гол, засунув мяч под футболку.

А позже, осенью, таблоиды в один голос заговорили о главном секрете футболиста. Роналду подтвердил свою нетрадиционную ориентацию. Он признался в гомосексуализме прямо на матче 12-го тура первенства Испании — "Реал", за который выступает португалец, играл с "Атлетико".

Полузащитник мадридцев Коке назвал Роналду "педерастом". Игрок "Реала" согласился с этим и заявил: "Да, я педераст, но я наполнен деньгами".

С богатством футболиста не поспоришь: он занимает второе место после Мессии в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира. Доход Роналду в прошлом году составил 67 миллионов евро.

Ну, а совсем недавно та же каталонская пресса рассказала о сокрытии одним из лучших футболистов мира налогов на сумму почти 150 миллионов евро.

Кстати, португалец уже рассказал, что будет делать, когда уйдет из футбола. Он намерен заняться модой.

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