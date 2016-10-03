Новое разоблачение: ВАДА разрешило допинг чемпионам из Британии и Австралии

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала шестую часть документов из баз данных Всемирного антидопингового агентства. В новом списке фигурируют атлеты из 14 стран мира.

Как сообщает РИА Новости, в новой публикации упомянуты, в частности, двукратные олимпийские чемпионы австралийская пловчиха Эмили Сибом, которая принимала преднизолон, и британский триатлет Алистер Браунли — он употреблял ацетазоламид.

В списке значатся спортсмены из США, Японии, Бразилии, Канады, Колумбии, Германии, Франции, Новой Зеландии, Швеции, Венесуэлы и ЮАР.

Напомним, ранее стало известно, что среди спортсменов, которые употребляли допинг с разрешения Всемирного антидопингового агентства, оказался испанский теннисист Рафаэль Надаль, бегун из Великобритании Мо Фара и венгерский пловец Ласло Чех.

Также среди них оказались атлеты США — теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото в смешанном парном разряде), тяжелоатлетка Мишель Картер (золото в толкании ядра), Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трамплина), Дагмара Возняк (бронза в командном фехтовании). Два призера ОИ-2016 и среди британцев — это велогонщик Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и его коллега Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте).

Выяснилось, что допинг-тест не прошли золотая медалистка по плаванию Пернилла Блюм (Дания), обладательница золота в гребле Наталья Мадай (Польша), а также бронзовые призёры из Чехии (теннисистка Петра Квитова) и Румынии (гребец Роксана Когиану).

13 сентября группа хакеров, именующих себя Fancy Bear, впервые распространила в сетях документы, свидетельствующие о том, что Всемирное антидопинговое агентство закрывало глаза на употребление допинга теннисистками Сереной и Винус Уильямс, а также гимнасткой Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

Всемирное антидопинговое агентство, Федерация спортивной гимнастики США и Американское антидопинговое агентство поспешили встать на защиту американских атлетов. По их данным, все они входят в список спортсменов с терапевтическим исключением (TUE). Это значит, что по состоянию здоровья им разрешается принимать лекарства, официально объявленные допингом.

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