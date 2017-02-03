Немецкий велогонщик Марсель Киттель не станет принимать извинения от украинского велогонщика Андрея Гривко за инцидент, произошедший во время гонки "Тур Дубая".
"Я не приму извинения за это. Это не имеет никакого отношения к велоспорту. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасного спорта", — написал немец в Twitter.
Напомним, германский велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), выигравший два первых этапа "Тура Дубая", по время третьего этапа получил удар в лицо локтем от украинского велогонщика Андрея Гривко из команды "Астана". За это Андрей Гривко был дисквалифицирован и снят с гонки
"Думаю, утром Гривко выпил очень множество кофе", — заявил Киттель, рассказав, что во время гонки, как только спортсмены поехали под боковым ветром, сразу началась борьба за позиции, в результате чего немецкий велогонщик оказался между Гривко и его другом по команде. Киттель немного толкнуть Гривко, не отрывая руки от руля.
Свою позицию Гривко объяснил на страницах Facenook: Киттель создавал аварийную ситуацию на трассе, толкал партнеров Андрея по команде, плевался и вел себя неподобающе для борьбы на трассе за 100 километров до финиша.: "Он хотел занять мое место, он толкался. Я попытался оттолкнуть его назад, потому что так нельзя делать. Может быть, он не понял меня, я не знаю".
"Выигрывать надо ногами, а не плечами. Я понимаю, идет борьба за позицию. Во время спринта это нормально, но не в середине же гонки", — сказал украинский спортсмен. "Очевидно, я был недостаточно сдержан, и это не имеет ничего общего с велосипедным спортом, однако в экстремальных ситуациях трудно оставаться спокойным", — заявил позже дисквалифицированный Гривко.
"Это внушительное разочарование для велоспорта, для его команды, спонсоров и гонки", — считает Киттель.
В пелотоне есть 40 свидетелей, которые всё могли видеть, говорит спорстмен: "Никаких извинений быть не может. Да, в схожие моменты эмоции переполняют, однако это не значит, что у него есть право ударить кого-то в лицо. Я не приму от него извинений".
Команда "Астана", цвета которой защищает украинский велогонщик, принесла извинения титулованному спринтеру Киттелю в социальных сетях.
При этом отмечается, что немец, несмотря на удар, смог завершить этап на 11-м месте и сохранил за собой лидерство в общем зачёте веломногодневки.
К слову, герой скандала Андрей Гривко, который обладает неофициальным титулом самого красивого велосипедиста Украины и одновременно носит прозвище "Украинский танк" — уроженец Симферополя. Воссоединение Крыма с Россией он воспринял очень негативно, а для описания своих мыслей использовал в сетях высказывания Джохара Дудуева.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Причиной смерти, предположительно, стал инсульт. Ранее ребенок считался здоровым
Насколько фильм "Викинг" режиссера Андрея Кравчука соответствует исторической правде? Почему быт славян показан убого и резко отличается от послехристианских времен? Что нужно потомкам - правда или мифы? Об этом Pravda.Ru рассказал Владимир Петрухин, историк, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, консультант фильма "Викинг".
Председатели Народных советов ЛНР и ДНР обратились к главам России, США и Германии с просьбой "остановить Порошенко", чтобы прекратить бои и блокаду региона.