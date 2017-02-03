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Источник Правда.Ру

Немецкий велогонщик не простил украинскому коллеге удар в лицо

Спорт

Немецкий велогонщик Марсель Киттель не станет принимать извинения от украинского велогонщика Андрея Гривко за инцидент, произошедший во время гонки "Тур Дубая".

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Фото: Twitter.com/ Marcel Kittel

"Я не приму извинения за это. Это не имеет никакого отношения к велоспорту. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасного спорта", — написал немец в Twitter.

Напомним, германский велогонщик Марсель Киттель (Quick-Step Floors), выигравший два первых этапа "Тура Дубая", по время третьего этапа получил удар в лицо локтем от украинского велогонщика Андрея Гривко из команды "Астана". За это Андрей Гривко был дисквалифицирован и снят с гонки

"Думаю, утром Гривко выпил очень множество кофе", — заявил Киттель, рассказав, что во время гонки, как только спортсмены поехали под боковым ветром, сразу началась борьба за позиции, в результате чего немецкий велогонщик оказался между Гривко и его другом по команде. Киттель немного толкнуть Гривко, не отрывая руки от руля.

Свою позицию Гривко объяснил на страницах Facenook: Киттель создавал аварийную ситуацию на трассе, толкал партнеров Андрея по команде, плевался и вел себя неподобающе для борьбы на трассе за 100 километров до финиша.: "Он хотел занять мое место, он толкался. Я попытался оттолкнуть его назад, потому что так нельзя делать. Может быть, он не понял меня, я не знаю".

"Выигрывать надо ногами, а не плечами. Я понимаю, идет борьба за позицию. Во время спринта это нормально, но не в середине же гонки", — сказал украинский спортсмен. "Очевидно, я был недостаточно сдержан, и это не имеет ничего общего с велосипедным спортом, однако в экстремальных ситуациях трудно оставаться спокойным", — заявил позже дисквалифицированный Гривко.

"Это внушительное разочарование для велоспорта, для его команды, спонсоров и гонки", — считает Киттель.

В пелотоне есть 40 свидетелей, которые всё могли видеть, говорит спорстмен: "Никаких извинений быть не может. Да, в схожие моменты эмоции переполняют, однако это не значит, что у него есть право ударить кого-то в лицо. Я не приму от него извинений".

Команда "Астана", цвета которой защищает украинский велогонщик, принесла извинения титулованному спринтеру Киттелю в социальных сетях.

При этом отмечается, что немец, несмотря на удар, смог завершить этап на 11-м месте и сохранил за собой лидерство в общем зачёте веломногодневки.

К слову, герой скандала Андрей Гривко, который обладает неофициальным титулом самого красивого велосипедиста Украины и одновременно носит прозвище "Украинский танк" — уроженец Симферополя. Воссоединение Крыма с Россией он воспринял очень негативно, а для описания своих мыслей использовал в сетях высказывания Джохара Дудуева.

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