В интернете появилось письмо Международного олимпийского комитета (МОК) канадскому юристу Ричарду Макларену. МОК требует предоставить доказательства обвинения в адрес указанных в его докладе российских официальных лиц.
В частности, МОК просит Макларена обосновать упоминание в докладе вице-премьера Виталия Мутко, бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в списке 16 россиян. Письмо, которое передала хакерская группировка Fancy Bears, обнародовал сайт RT.
Большинство вопросов у членов комитета вызывают обвинения в адрес вице-премьера Мутко: запрошены детали по семи пунктам. В частности, в докладе Макларена говорится, что Министерство спорта поддерживало действия Родченкова. МОК нужны конкретные подтверждения этой поддержки.
Также Виталия Мутко называют "главой" допингового заговора, имевшего место с 2011 по 2015 годы, и в МОК просят предъявить документы, свидетельствующие об этом.
Напомним, недавно хакерская группировка Fancy Bear опубликовала секретный двухлетний контракт экс-работника РУСАДА (Российского антидопингового агентства) Виталия Степанова с Международным олимпийским комитетом.
Напомним, информатор WADA Степанов в 2014 году на весь мир заявил о системе применения допинга в российской лёгкой атлетике. Сейчас он вместе с женой живёт в США.
Согласно документу, Степанов будет консультировать МОК по вопросам создания нового независимого органа по допинг-тестированию, разработки программы поощрения информаторов и работы с системой перепроверки допинг-проб. Его оклад составит 10 тысяч долларов в месяц.
Как сообщала Правда.Ру, 9 декабря на пресс-конференции в Лондоне представлена вторая часть доклада о расследовании независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
Выводы, представленные Маклареном в первой части доклада, остались неизменными. Он продолжает утверждать, что покрывательство использования спортсменами допинга носило в России беспрецедентные масштабы.
Никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.
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