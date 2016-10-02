Угроза бойкота ЧМ-2018 не вызывала беспокойства в России

Экс-глава Международного комитет Госдумы Алексей Пушков заявил, что в России никто не расстроится, если власти Великобритании пробойкотируют ЧМ-2018 по футболу. Так бывший сенатор прокомментировал соответствующую публикацию в британском таблоиде The Sun.

Фото: twitter.com

"Насчет угроз Бориса Джонсона: если британских официальных лиц не будет на ЧМ-2018, никто в России не расстроится. Их отсутствия в Сочи никто не заметил", - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, недавно министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил в интервью The Sun, что Россия рискует "стать изгоем" из-за своей позиции по Сирии. В этом же интервью Борис Джонсон сделал еще одно "яркое" заявление: "Самое мощное оружие, которое может использовать Запад против России, - это стыд". Как предполагается бороться с Россией с помощью стыда политик не уточнил.

Журналисты британского таблоида предположили, что речь идет о бойкотировании британскими властями ЧМ-2018, который пройдет в России.

На популистское высказывание британца отреагировала с иронией официальный представитель и МИД России Мария Захарова. "У британцев против нас новое оружие появилось - стыд. В Сколково пока ничего такого не изобрели", - написала Захарова на своей странице в Facebook. .

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