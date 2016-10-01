Лариса Латынина: думать о победе было запрещено

Три года назад в студии Правда.Ру главный редактор Инна Новикова имела удовольствие побеседовать с легендарной советской гимнасткой Ларисой Латыниной.

Лариса Латынина, Инна Новикова

До 2012 года никто не мог побить рекорд выдающейся спортсменки. В ее копилке 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых олимпийских медали. Однако теперь рекорд Латыниной побит пловцом из США Майклом Фелпсом. Надо полагать, что цена, которой наша спортсменка добивалась побед и нынешний заокеанский чудо-спортсмен все же разнится. И вот почему: прошедшая Олимпиада в Рио и скандалы в WADA показали, что в последние годы допинг и борьба с ним стали инструментом в геополитической игре, а потому, одним спортсменам разрешается откровенно сидеть на стимуляторах, в то время, как других (принадлежащих неправильной стране), готовы рассматривать через микроскоп.

В этой связи уместно привести некоторые соображения главреда Правды.Ру, навеянные знаменательной встречей с заслуженной спортсменкой Ларисой Латыниной.

- Лариса Семеновна Латынина оказалась очень доброжелательной и интеллигентной женщиной. Мы говорили о том, что гимнасту нужно для победы, что такое победа и каков путь к олимпийскому золоту. Я знала, что Лариса Латынина была настолько титулованной советской гимнасткой, что долгое время была мировой рекордсменкой в спорте по числу золотых медалей, пока ее недавно не обогнал некто Майкл Фелпс.

Тогда я спортом совсем не интересовалась, ну американский пловец, жаль, что наш рекорд отобрал. А сейчас услышала, как он вместе с другими американскими спортсменами бурно ратовал "за чистоту спорта". Непропорционально длинные руки и короткие ноги — он и без допинга и своих банок на плечах на две головы выше всех. Просто по физическому своему устройству ему повезло больше других.

Кроме того, Майкл Фелпс страдает с детства СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), и потому занимался плаванием, так как только оно его в порядок приводило. Вообще в США и Европе СДВГ лечат всегда таблетками.

Вот чемпионке Рио из США Симоне Байлз не повезло с хакерами, которые рассказали миру, как тяжело девчонка преодолевала недуг и всю жизнь пила таблетки от синдрома дефицита внимания. Но Фелпс то тоже их пьет, раз не скрывает свой диагноз. Диагноз очень хороший, идеальный для большого спорта. На лбу болезнь не нарисована, симптомы не то, что при пневмонии. При большом желании такой диагноз можно поставить любому юному дарованию. Потом надо пить таблетки, помогающие концентрации внимания. Какому спортсмену помешает такая поддержка?

Лариса Семеновна рассказывала, что во время соревнования самым важным было сосредоточиться, то есть именно концентрация внимания имеет решающую роль в ответственный момент. Проигрывали и сильнейшие наши гимнастки, если чуть-чуть расслаблялись. И были глупые и обидные случаи, когда олимпийская чемпионка проиграла на районных соревнованиях, потому как расслабилась. Концентрация внимания — базовое качество для гимнастки."Думаю, и Фелпсу синдром СДВГ пришелся кстати. Должно быть, как только увидели в мальчишке перспективу, сразу и поставили соответствующий диагноз. Но, конечно, не пойман — не вор. Хотя вот Симона Байлз и в пойманном хакерами виде продолжала свою песню. Им все как с гуся вода, потому как судьи правильные", — заключила Инна Новикова.

Интервью с Ларисой Латыниной можно почитать, пройдя по следующей ссылке.

Видео смотрите ниже.

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