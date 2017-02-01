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Источник Правда.Ру

В Федерации бокса России рассказали о новых приоритетах

Спорт

Новый глава высшего наблюдательного совета Федерации бокса России рассказал, чему намерен уделить особое внимание.

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Значительные изменения в уставе были утверждены на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, которая прошла в среду в Москве. Главным ее итогом стало упразднение должности президента организации и выборы нового руководящего органа.

Напомним, ранее должность главы Федерации бокса России занимал Борис Иванюженков, но еще в середине января было выдвинуто предложение об упразднении этого поста, которое в среду было утверждено.

Новым руководящим органом будет высший наблюдательный совет, во главе которого встал руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной. Прежний глава совета, бывший директор Федеральной службы охраны Евгений Муров, стал почетным председателем Федерации бокса России.

Рубежной пообещал исправить ситуацию, сложившуюся в российском боксе, и вернуть прежние высокие спортивные результаты.

"Любое изменение и решение, которые будут происходить в Федерации бокса России, будут взвешенными, все члены федерации будут услышаны, — цитирует его ТАСС. — Ситуацию в Федерации бокса России мы совместно изменим в лучшую сторону и вернем все комплекты наград в нашу страну".

По его словам, будет изменен подход к формированию сборной, усилена работа с детско-юношескими клубами. Одним словом, все направлено на возвращение былых традиций российского бокса.

Делегаты съезда также поддержали предложенную Рубежным новую структуру управления Федерацией, новый исполком, в состав которого вошли 15 человек. Генсеком федерации стал Умар Кремлев.

"Схема управления федерацией оптимизирована и упрощена. Особое внимание мы уделим регионам, развитию детско-юношеских школ, важно настроить грамотную работу по подбору талантливых боксеров, на которых мы будем опираться в будущем на соревнованиях всех уровней", — сказал Рубежной журналистам после своего избрания.

Со своей стороны участники отчетно-выборной конференции Федерации бокса, которая прошла в среду в Москве, выразили надежду, что назначение Рубежного даст новый импульс в развитии российского бокса, сохранив его традиции и применяя современные подходы для подготовки спортсменов, передает РИА "Новости".

К слову, все изменения в уставе поддержали в минспорта.

"Для нас бокс — приоритетный вид спорта. Мы с большим вниманием относимся к происходящему в федерации. Что касается устава, то он абсолютно правильный и взвешенный, наши юристы в Минспорте смотрели его. Его можно поддержать", — сказал заместитель министра спорта Павел Новиков.

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