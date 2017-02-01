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Источник Правда.Ру

Европейские фанаты отказываются принимать футболиста-бандеровца

Спорт

Болельщики мадридской команды "Райо Вальекано" выступили против перехода в клуб игрока сборной Украины Романа Зозули. Фанаты обвиняют футболиста в поддержке нацизма.

Европейские фанаты отказываются принимать футболиста-бандеровца
Фото: instagram.com/zozulya18/

Поводом послужила фотография, на которой украинский спортсмен фотографируется с шарфом с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры. "Это не вопрос идеологии или взглядов, дело глубже: украинский игрок брался за оружие, давал деньги фашистским батальонам, демонстрировал фашистские символы и во множестве случаев активно поддерживал крайне правых в своей стране. Трибуны "Райо Вальекано" против этого типа, где бы он ни находился — на поле ли, или на секторе", — приводит РИА Новости сообщение фанатской группировки Platforma ADRV.

По словам самого футболиста его приезд в Испанию сопровождался недопониманием, возникшем по вине журналиста, который мало знает про ситуацию на Украине и его карьеру. "Я прибыл в аэропорт Севильи в футболке с гербом своей страны и со стихами Тараса Шевченко — поэта, которого читали во всех школах советской Украины. Этот журналист же написал, что я приехал в футболке с изображением военизированной группировки, символика которой на герб моей страны не похожа. "Бетис" (прежний клуб Зозули) попросил газету уничтожить заметку, что было немедленно сделано. Она признала ошибку и извинилась", — сообщил Роман Зозуля, добавив, что никогда не был связан с неонацистами. Между тем, фотографии, о которых говорили болельщики, футболист комментировать не стал.

Отметим, ранее Роман Зозуля помогал украинской армии, ведущей боевые действия на Донбассе. Футболист даже выставил на аукцион медаль, полученную им в финале Лиги Европы в составе "Днепра", чтобы отправить вырученные средства бойцам АТО.

Напомним, лидер и идеолог украинского националистического движения ХХ века Степан Бандера тесно сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 19413–1959 годах он возглавлял ОУН. На совести боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. Они истребили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против армии Советского Союза.

Ранее Pravda. Ru писала, что в Польше рассматриваются поправки в законодательство, приравнивающие украинский национализм к фашизму. Как отмечается в приложении к законопроекту, "тоталитарным строем считается, в частности, фашизм, немецкий нацизм, украинский и литовский национализм, прусский, российский и германский милитаризм".

Ранее третий комитет Генассамблеи ООН большинством голосов принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Проект резолюции был предложен Россией ещё в прошлом году. Тогда против проголосовало четыре государства: Канада, Палау, США и Украина. В этот раз, против оказались те же страны, кроме Канады.

Почему именно эти государства? Что же касается США, то в этом государстве история взаимоотношений с нацизмом и фашизмом очень давняя и плотная. Так в тридцатые годы Америка и Германия активно сотрудничали по линии расовой сегрегации и евгеники, выбраковке "недолюдей". Более того, некоторые организации, которые появились на ниве того сотрудничества существуют и активно развиваются до сих пор.

Ну, на Украине, видимо, настолько "нет фашизма", что и бороться с ним категорически не нужно. И министр культуры Украины Евгений Нищук ранее не заявлял о "генетической неполноценности" жителей Запорожья и Донбасса. В эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV он сказал, что "генетическая полноценность жителей южных регионов и востока Украины поставлена под сомнение". По его словам, именно поэтому население не может воспринимать украинскую культуру.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин в Верховной Раде заявил, что среди бойцов Организации украинских националистов было множество убийц евреев. "Политика Польши в восточной Европе двусмысленна. Сейчас она закрыла глаза на Волынскую резню, завтра она их откроет. Все делается по политическим расчетам. Удивительно, что президент Израиля сказал об этом, они долгое время не обращали внимание на героизацию нацистов на Украине.

Израиль только сейчас вспомнил про Бабий Яр, а до этого, пока националисты на Украине шли к власти, старательно не замечал свастики и вольфсангели на флагах добровольческих формирований. "Современное еврейство, которое стоит у политических верхов не только в Израиле, но и на Украине, забывает это прошлое. Это осознанный выбор части нынешнего политического истеблишмента Украины. Чем это закончится, не знаю", — рассказал ранее Pravda. Ru специалист по истории России начала XX века, доцент МГУ Олег Айрапетов.

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