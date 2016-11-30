Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В суде Санкт-Петербурга зарегистрирован иск о запрете Facebook в России

Общество » Соцсети » Facebook

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал исковое заявление о запрете социальной сети Facebook в России. Текст иска выложил на своей странице в соцсети ВКонтакте его автор — общественный активист Тимур Булатов.

В суде Санкт-Петербурга зарегистрирован иск о запрете Facebook в
Фото: Fotodom.ru/DP

"В течение пяти дней, как того требует закон, оно будет рассмотрено и будет принято решение о его приеме или неприеме к производству", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

Активист требует незамедлительного закрытия деятельности социальной сети или законного принуждения к соблюдению законов России руководством Facebook. Автор иска приводит ряд причин необходимости запрета Facebook, в том числе, нарушение закона о защите персональных данных россиян и распространение "аморальных и антисемейных идеологий".

"Социальная сеть facebook. com носит явную угрозу национальной безопасности, и по российским законам должна быть блокирована для всех пользователей в России", — уверен Булатов.

Ранее Pravda.Ru писала, что крупнейшая социальная сеть Facebook постоянно прослушивает разговоры своих пользователей для последующего размещения рекламы.

Об этом сообщила профессор, эксперт по массовым коммуникациям из университета Южной Флориды Келли Бёрнс. Согласно исследованию профессора, приложение Facebook имеет неограниченный доступ к микрофону мобильного устройства, сообщает The Independent.

В ходе эксперимента профессор решила обсудить в телефонном разговоре некоторые вопросы, после чего обнаружила, что в Facebook начали появляться соответствующие теме беседы объявления. Со своей стороны, в Facebook обвинения в использовании микрофона "не по назначению" на смартфонах опровергают.

Разработчики ссылаются на функцию, которая доступна пока только в США: при написании сообщения пользователь может разрешить приложению в автоматическом режиме определить музыку или фильм, которые звучат в данный момент в его комнате.

Facebook настаивает, что микрофон включается только с позволения пользователя и только при написании постов. "Facebook не использует микрофон на смартфоне для подачи рекламы или ленты новостей в любом случае. Процесс построен на том, чтобы предоставить рекламу, которая бы основывалась на других данных, но не через сбор аудиоинформации", — сообщил пресс-секретарь соцсети.

Ранее ученые Университета Копенгагена пришли к выводу, что люди становятся счастливее, если хотя бы на неделю отказываются от посещения Facebook. Исследование показало, что уже через неделю у человека улучшается настроение и общее самочувствие.

Ранее австралийские ученые провели похожее исследование в Facebook, они выяснили, что социальные сети являются причиной стрессов и изолированного образа жизни.

Ученые из Университета Тасмании также провели исследование поведения людей социальной сети Facebook. Они доказали, что большинство пользователей соцсети, пытаются продемонстрировать несвойственные им качества. Несоответствие реальности и желаемого приводит к стрессам и замкнутости. Результаты работы опубликованы в журнале Cyberpsychology.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Как Facebook зарабатывает на прослушке пользователей
Темы Facebook соцсети общество
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
Здоровье
Диета по группе крови – деньги на ветер?
Бывший СССР
Азербайджан развивает международное сотрудничество
Здоровье
Наркозависимость: Лечение с нулевым результатом
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Криминал
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Юрий Носовский Сжиженный газ России не указ Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Москва сказала, Янукович сделал. Что дальше? Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер
Комментарии
Gleb Zhiglov Наркозависимость: Лечение с нулевым результатом
Александр Девятов Ученые назвали самый лучший антиоксидант
Александр Девятов Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
facebook_100008953007890 Глава ЦРУ: Президентство Трампа может закончиться катастрофой
Иваныч Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Венера Латыпова "Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."
Серёга RU "Нас четверть века грабит иностранный капитал, а мы не замечаем..."
Oleg Seleznev Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
вячеслав хижкин "Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Петр Марков Правительство выделило 5 млрд на российские самолеты
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?