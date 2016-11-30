В суде Санкт-Петербурга зарегистрирован иск о запрете Facebook в России

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал исковое заявление о запрете социальной сети Facebook в России. Текст иска выложил на своей странице в соцсети ВКонтакте его автор — общественный активист Тимур Булатов.

Фото: Fotodom.ru/DP

"В течение пяти дней, как того требует закон, оно будет рассмотрено и будет принято решение о его приеме или неприеме к производству", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

Активист требует незамедлительного закрытия деятельности социальной сети или законного принуждения к соблюдению законов России руководством Facebook. Автор иска приводит ряд причин необходимости запрета Facebook, в том числе, нарушение закона о защите персональных данных россиян и распространение "аморальных и антисемейных идеологий".

"Социальная сеть facebook. com носит явную угрозу национальной безопасности, и по российским законам должна быть блокирована для всех пользователей в России", — уверен Булатов.

Ранее Pravda.Ru писала, что крупнейшая социальная сеть Facebook постоянно прослушивает разговоры своих пользователей для последующего размещения рекламы.

Об этом сообщила профессор, эксперт по массовым коммуникациям из университета Южной Флориды Келли Бёрнс. Согласно исследованию профессора, приложение Facebook имеет неограниченный доступ к микрофону мобильного устройства, сообщает The Independent.

В ходе эксперимента профессор решила обсудить в телефонном разговоре некоторые вопросы, после чего обнаружила, что в Facebook начали появляться соответствующие теме беседы объявления. Со своей стороны, в Facebook обвинения в использовании микрофона "не по назначению" на смартфонах опровергают.

Разработчики ссылаются на функцию, которая доступна пока только в США: при написании сообщения пользователь может разрешить приложению в автоматическом режиме определить музыку или фильм, которые звучат в данный момент в его комнате.

Facebook настаивает, что микрофон включается только с позволения пользователя и только при написании постов. "Facebook не использует микрофон на смартфоне для подачи рекламы или ленты новостей в любом случае. Процесс построен на том, чтобы предоставить рекламу, которая бы основывалась на других данных, но не через сбор аудиоинформации", — сообщил пресс-секретарь соцсети.

Ранее ученые Университета Копенгагена пришли к выводу, что люди становятся счастливее, если хотя бы на неделю отказываются от посещения Facebook. Исследование показало, что уже через неделю у человека улучшается настроение и общее самочувствие.

Ранее австралийские ученые провели похожее исследование в Facebook, они выяснили, что социальные сети являются причиной стрессов и изолированного образа жизни.

Ученые из Университета Тасмании также провели исследование поведения людей социальной сети Facebook. Они доказали, что большинство пользователей соцсети, пытаются продемонстрировать несвойственные им качества. Несоответствие реальности и желаемого приводит к стрессам и замкнутости. Результаты работы опубликованы в журнале Cyberpsychology.

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