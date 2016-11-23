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Источник Правда.Ру

Информационная гигиена: Подростки и социальные сети

Общество » Соцсети

Чем опасны соцсети для наших детей, может ли полиция обеспечить их безопасность в интернете и какова здесь роль семьи и школы, в прямом видеоэфире Pravda.Ru рассказывает заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Татьяна Орешкина.

Напомним, что недавно стало известно о том, что опасные сообщества "ВКонтакте" будут мониторить психологи. Специалисты окажут помощь детям, которые находятся в критической ситуации. Поддержать идею согласилось руководство соцсети. Оно даже будет софинансировать проект.

Как будут работать психологи в сети, какими будут критерии "опасных сообществ" и можно ли искоренить такие группы в соцсетях, Правда. Ру спросила у координатора Центра безопасности интернета Урвана Парфентьева.

- Как оцениваете инициативу?

- Контентная экспертиза сама по себе, как правило, комплексная. То есть в ней должен участвовать только психолог. Если мы говорим именно о сообществах, связанных с детскими суицидами, конечно, здесь роль детского психолога становится очень важной, но в связке с лингвистами и с теми, кому знакома молодежная манера общения. Главные вопросы в том, что это будут за специалисты, какой уровень их подготовки, и, грубо говоря, каких взглядов они придерживаются. Потому что люди одной и той же специальности в зависимости от разных факторов могут дать совершенно противоположный результат.

Во-вторых, есть вопрос организации доступа к таким сообществам. Каким образом будет предоставляться этим экспертам доступ к закрытым сообществам? Чисто теоретически этот вопрос может решить сама администрация соцсетей, это вполне в их компетенции. И третье: какие будут объемы. Потому что мы все-таки говорим об огромной социальной сети, в которой девятизначное число аккаунтов. Поэтому для какой-то серьезной экспертизы, конечно, потребуется очень и очень много специалистов соответствующего уровня.

Опять же, кто это будет мониторить? Они сами будут обходить закрытые сообщества или это будет автомат, который будет сначала пробегаться и выбрасывать подозрительные группы по каким-то словам. Но теоретически, если представить себе идеальную формацию, что это действительно правильные психологи с соответствующей квалификацией и без соответствующих завихрений в головах, если их достаточно много, если с ними взаимодействуют смежные специалисты, то да, такая мера может привнести большую пользу, но если из этого "здания", из этой системы выдернуть какой-то кирпичик, то она легко рискует превратиться в свою противоположность.

Зачем кому-то толкать подростков на самоубийства и как родителям вовремя распознать неладное, Правда.Ру также спросила у президента Ассоциации детских психиатров и психологов, ведущего научного сотрудника Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, кандидата медицинских наук Анатолия Северного.

- Для чего кому-то агитировать на убийство нашу молодежь?

- Даже не могу представить, мне просто ничего в голову не приходит. Надо с этими людьми общаться, выяснять, чтобы понять их мотивы. Это какие-то игры.

То, что подростки переживают различные эмоциональные проблемы, что это возраст риска, мы знаем. Аутоагрессии, суициды, самоповреждения - это всегда было известно хорошо. Каждый год кончают жизнь самоубийством сотни детей. Эти 15 человек - лишь незначительный процент от тех, кто действительно идет на это. Это только завершенные суициды, а суицидальных попыток намного больше. По данным генпрокуратуры, где-то до двух тысяч со смертельным исходом ежегодно. Поэтому нельзя говорить, что эти группы играют какую-то существенную роль в этой печальной статистике. Но эти группы - это какое-то извращение, и оно должно караться по закону.

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Информационная гигиена: Подростки и социальные сети
Темы дети полиция общество интернет социальные сети
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