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Источник Правда.Ру

New York Times: Facebook согласен на цензуру по-китайски

Общество » Соцсети

Американская социальная сеть Facebook разработала засекреченное на данный момент программное обеспечение(ПО), которое позволяет цензурировать новостные ленты пользователей, отсекая информацию, специфичную для разных стран.

New York Times: Facebook согласен на цензуру по-китайски

Как пишет The New York Times со ссылкой на трех бывших и действующих сотрудников Facebook, программа была создана для использования в Китае, чтобы помочь популяризации соцсети в этой стране. Новая функция предоставит возможность третьей стороне отбирать новости для показа. Эти полномочия, как передает газета, могли бы быть переданы китайской компании, являющейся партнером Facebook.

Официально о разработке такого ПО не сообщалось. Напомним, в Китае с 2009 года действует закон, согласно которому Facebook не может работать в стране. Ранее СМИ сообщили, что власти Китая могут разрешить доступ к соцсети.

Подтвердив Reuters, что компания "заинтересована в Китае", пресс-секретарь Facebook Ариэль Арайя завила: "Наше внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы помочь китайским предприятиям и разработчикам расширить новые рынки за пределами Китая, используя нашу рекламную платформу".

Напомним, ранее основатель соцсети Марк Цукерберг представил план борьбы Facebook с публикуемыми пользователями соцсети фальшивыми новостями. 

После скандала, разгоревшегося весной текущего года, социальная сеть Facebook внесла существенные изменения в механизм отбора наиболее обсуждаемых новостей. Это сделано для снижения степени человеческого вмешательства в процесс и для избежания обвинения в предвзятости. Механизм трендинга теперь будет автоматизирован.

Как передает Интерфакс, соцсеть рассчитывает, что благодаря изменениям расширится многообразие обсуждаемых новостей. Это может привлечь новых пользователей. Еще одно решение касается описаний популярных постов в Facebook, которое составлялось редакторами. От таких описаний откажутся.

Весной этого года портал Gizmodo обнаружил, что сотрудники Trending Topics регулярно замалчивали популярные темы. Редко в топ попадали  сообщения о работе некоторых деятелей Республиканской партии и консервативных активистов в США. Сотрудники Trending Topics признали, что при отборе новостей руководствовались субъективными причинами

Напомним, что официальный аккаунт нашего издания с 240 000 подписчиков был заблокирован также по инициативе менеджемента Facebook за употребление цитаты режиссера Владимира Бортко "Хохол святее Папы Римского".

Все те принципы свободы слова, о которых говорят американские акционеры Фейсбука, являются лишь ширмой для обогащения, в том числе и в ходе политических кампаний. Мы и раньше не строили никаких иллюзий, зачем так активно рекламируется на русском языке во всех сетях контекстной рекламы. Почему ограничивает в правах пользователей, которые думают не так, как должны думать, по мнению даже не американских акционеров, а украинского подразделения администраторов Фейсбука.

Именно поэтому, скажем, часто употребляемое великим русским и украинским писателем Николаем Гоголем слово "хохол" в Фейсбуке является оскорбительным, а слова "кацап", "москаль", "ватник" - вполне себе нормальными. Уже один этот подход показывает, как Фейсбук нарушает в русскоязычном сегменте собственные правила, активно пропагандируя разжигание и более того - всячески идеологически культивируя ненависть в межнациональных отношениях.


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Темы facebook цензура соцсети
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