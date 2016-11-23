New York Times: Facebook согласен на цензуру по-китайски

Американская социальная сеть Facebook разработала засекреченное на данный момент программное обеспечение(ПО), которое позволяет цензурировать новостные ленты пользователей, отсекая информацию, специфичную для разных стран.

Как пишет The New York Times со ссылкой на трех бывших и действующих сотрудников Facebook, программа была создана для использования в Китае, чтобы помочь популяризации соцсети в этой стране. Новая функция предоставит возможность третьей стороне отбирать новости для показа. Эти полномочия, как передает газета, могли бы быть переданы китайской компании, являющейся партнером Facebook.

Официально о разработке такого ПО не сообщалось. Напомним, в Китае с 2009 года действует закон, согласно которому Facebook не может работать в стране. Ранее СМИ сообщили, что власти Китая могут разрешить доступ к соцсети.

Подтвердив Reuters, что компания "заинтересована в Китае", пресс-секретарь Facebook Ариэль Арайя завила: "Наше внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы помочь китайским предприятиям и разработчикам расширить новые рынки за пределами Китая, используя нашу рекламную платформу".

Напомним, ранее основатель соцсети Марк Цукерберг представил план борьбы Facebook с публикуемыми пользователями соцсети фальшивыми новостями.

После скандала, разгоревшегося весной текущего года, социальная сеть Facebook внесла существенные изменения в механизм отбора наиболее обсуждаемых новостей. Это сделано для снижения степени человеческого вмешательства в процесс и для избежания обвинения в предвзятости. Механизм трендинга теперь будет автоматизирован.

Как передает Интерфакс, соцсеть рассчитывает, что благодаря изменениям расширится многообразие обсуждаемых новостей. Это может привлечь новых пользователей. Еще одно решение касается описаний популярных постов в Facebook, которое составлялось редакторами. От таких описаний откажутся.

Весной этого года портал Gizmodo обнаружил, что сотрудники Trending Topics регулярно замалчивали популярные темы. Редко в топ попадали сообщения о работе некоторых деятелей Республиканской партии и консервативных активистов в США. Сотрудники Trending Topics признали, что при отборе новостей руководствовались субъективными причинами.

Напомним, что официальный аккаунт нашего издания с 240 000 подписчиков был заблокирован также по инициативе менеджемента Facebook за употребление цитаты режиссера Владимира Бортко "Хохол святее Папы Римского".

Все те принципы свободы слова, о которых говорят американские акционеры Фейсбука, являются лишь ширмой для обогащения, в том числе и в ходе политических кампаний. Мы и раньше не строили никаких иллюзий, зачем так активно рекламируется на русском языке во всех сетях контекстной рекламы. Почему ограничивает в правах пользователей, которые думают не так, как должны думать, по мнению даже не американских акционеров, а украинского подразделения администраторов Фейсбука.

Именно поэтому, скажем, часто употребляемое великим русским и украинским писателем Николаем Гоголем слово "хохол" в Фейсбуке является оскорбительным, а слова "кацап", "москаль", "ватник" - вполне себе нормальными. Уже один этот подход показывает, как Фейсбук нарушает в русскоязычном сегменте собственные правила, активно пропагандируя разжигание и более того - всячески идеологически культивируя ненависть в межнациональных отношениях.