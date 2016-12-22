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Источник Правда.Ру

Сноуден: Обвинения конгресса больше похожи на оправдание

Общество » Практика

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден создал своей деятельностью ряд крупных угроз для Пентагона, говорится в докладе комитета по разведке конгресса США. Новые отредактированные части доклада опубликованы в четверг.

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Фото: AP

В Пентагоне до сих пор не могут указать, какой конкретно вред им был нанесен, хотя изначально звучали громкие обвинения в том, что утечка создает угрозу жизни для американских граждан за рубежом. Вот и сейчас говорится лишь о "потенциальном ущербе" и "вопросах риска". Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал такие обвинения "болтологией".

"В качестве меры предосторожности министерство обороны изучило все 1,5 миллиона (полученных Сноуденом — ред.) документов, чтобы максимально определиться с потенциальным ущербом от них. По состоянию на июнь 2016 года последний пересмотр документов Пентагоном определил 13 вопросов высокого риска", — говорится в докладе.

Сноуден в "Твиттере" уже прокомментировал это заявление. "Они потратили на расследование три года и миллионы долларов, и они не могут представить свидетельства злого умысла, иностранного влияния или вреда. Вау", — написал он.

Также Сноудена обвинили в связях с российскими спецслужбами. Адвокат экс-сотрудника спецслужб Бен Визнер назвал это "чепухой". Об этом юрист написал на своей странице в "Твиттере".

"Если вы собираетесь читать (или писать об) этой брюзгливой чепухе, вы должны прочитать это", — написал адвокат, разместив ссылку на статью, подвергающую критике первую часть доклада, рассекреченную еще в сентябре. В ней конгрессмены обвинили Сноудена в контактах с российскими спецслужбами, не предоставив доказательств. В начале декабря в интервью сам Сноуден отверг какие-либо связи такого характера, подчеркнув, что он "держит (спецслужбы РФ) на расстоянии вытянутой руки" с тех пор, как они якобы к нему обратились в 2013 году. "По большей части они оставили меня в покое", — сказал он.

Напомним, в начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями граждан многих государств по всему миру при помощи информационных сетей и сетей связи. В частности, он раскрыл сведения о проекте PRISM, а также о X-Keyscore и Tempora.

В США Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он был объявлен американскими властями в международный розыск. Однако он предусмотрительно покинул США, сбежав вначале в Гонконг, затем в Россию. Пока решался вопрос, у какого государства хватит смелости предоставить ему убежище, он пробыл больше месяца в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". 1 августа 2013 года он получил временное убежище в РФ, а год спустя — трехлетний вид на жительство. Сноуден проживает в Москве или Московской области, точное местонахождение не разглашается по соображениям безопасности.

Современная мировая история знает не один случай, когда за разглашение неугодных властям сведений человека преследовали и сажали за решетку. Случаю со Сноуденом предшествовала громкая история с военнослужащим США Брэдли Мэннингом. По долгу службы Мэннинг занимался первоначальным анализом разведывательной информации, связанной с Ираком, и у него был доступ к совершенно секретным сведениям. Во время работы он обнаружил засекреченную видеозапись расстрела людей, в числе которых были журналисты Reuters, с американского боевого вертолета. В начале апреля 2010 года он передал ее вместе с другими материалами Джулиану Ассанжу для обнародования в интернете. Публикация этого видео вызвала большой общественный резонанс. Власти США заявили, что проведут тщательное расследование расстрела.

Мэннинг не  захотел или не сумел сбежать в другое государство, в результате получил 35 лет лишения свободы, несмотря на то, что был дважды номинирован за свои действия на Нобелевскую премию мира.

Другая скандальная личность — Джулиан Ассанж. Интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks в больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав. Он был обвинен в сексуальных домогательствах. 19 июня 2012 года Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне,  и до сих пор не может покинуть здание, потому что, как он полагает, будет немедленно арестован и выдан США, хотя формально обвинения исходят от Швеции.

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Темы США Пентагон Эдвард Сноуден
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