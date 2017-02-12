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Лженауку заставят выйти из сумрака

Общество » Практика

Идущая на "ТНТ" программа "Битва экстрасенсов" признана самым лженаучным проектом. Ей была присуждена антипремия "За верность науке", учрежденная Министерством образования.

Экстрасенсы
Фото: Архив Pravda.Ru

Популярное шоу обошло более скромных номинантов: "Национальный совет по гомеопатии" и информагентство "Регнум". Первый привлек к себе внимание иском на статью "Растворенная магия", где отмечалось, что гомеопатические препараты в принципе не могут нести никакой пользы (кроме эффекта плацебо), поскольку активное вещество в них разбавляется до ничтожных величин. Причем это является декларируемым принципом гомеопатии наряду с принципом "подобное — подобным". Увы, гомеопатией зачастую ошибочно называют лечение травами, вполне признаваемое научной медициной, и это вносит путаницу в ряды сторонников и противников.

Агентство "Регнум" было выдвинуто на антипремию за "систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект", связанный с ростом углекислого газа в атмосфере. Не покушаясь на научные оценки, отметим, что агентство старается быть достойным номинирования и на политическую антипремию.

В недавней статье "Либеральный дурдом заявляет о "Большом семейном терроре" "Регнум" зачислил в либеральные СМИ "Правду.Ру" в одном ряду с "Радио "Свобода", "Дождем" и "Новой газетой". Видите ли, все эти издания, как, впрочем, и многие другие, ссылались на статистику от 1999 года (более актуальная с тех пор не озвучивалась представителями МВД).

Это действительно смешно, но в то же время как-то неспортивно. При таком подходе к реальности агентство легко побьет и экстрасенсов, и продавцов таблеток-пустышек — и будет грести лопатой антипремии Минобра.

Однако вернемся к "Битве экстрасенсов". Ее заклеймили — или, наоборот, сделали рекламу, признав лженаучной и вредной? Должны ли из этого последовать какие-то оргвыводы? С одной стороны, люди должны иметь возможность смотреть, что им нравится. С другой — страна должна развиваться, России нужно производить продовольствие и оружие, осваивать космос. Вряд ли с этими задачами успешно справятся люди, которые лечатся заряженной водой или продают квартиры, чтобы заплатить магам за снятие порчи.

Жвачка для глаз

У передачи нашлись защитники "по обе стороны баррикад". Скажем, советник РАН, член комиссии по борьбе с лженаукой РАН академик Сергей Колесников считает, что общественная активность ученых — вещь очень важная, но неоднозначная.

"Есть шоу-бизнес, который направлен на то, чтобы привязать человека к экрану и навязать ему рекламу за это время, получив таким образом деньги и клиентов. Это не лженаука. Например, мы же смотрим фильмы про космических пришельцев, про придуманных монстров, про Чебурашку, наконец, но никто не говорит, что это антинаучно. Я видел одну из первых передач "Битва экстрасенсов". Верить в нее я не могу, там явно есть всякие телевизионные трюки. Поэтому я как ученый такие передачи не воспринимаю и не собираюсь их смотреть всерьез. Это просто развлекательное шоу, жевательная резинка для глаз. Это одна сторона медали. Но совершенно другое — ввести в заблуждение зрителя с корыстной целью, когда информация подается как некая научная вещь, что это доказано наукой, что проведены доказательные исследования с помощью аппаратуры или известных науке тестов. Это совсем другая история. И это совершенно разные явления", — сказал эксперт.

По словам Сергея Колесникова, передачу не стоит воспринимать так серьезно. "Не надо путать шоу и науку. Введение в заблуждение — это фактически мошенничество, и это должно отслеживаться не только учеными, но и Федеральной антимонопольной службой, прокуратурой и др., поскольку это может обернуться потерей не только денег, но и жизни", — отметил он.

С нас хватит "трэша и угара"

Андрей Киселев, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, подчеркнул, что в данном случае высказывает свое мнение не как специалист, а как образованный человек, не более того. "Я думаю, что такие передачи наносят огромный вред, их надо закрывать. Человеческая психика так устроена, что она более отзывчива к всевозможным скандалам. Если вы дадите информацию, что, скажем, в Иркутской области открылся Дом культуры, то это затронет очень мало людей. А вот если ли вы напишете, что одна медийная личность дала в морду другой медийной личности, — это будет обсуждаться. Этот элемент скандальности отвлекает людей от реальных вещей, которые нужно знать, обсуждать, реагировать на них своим поведением", — сказал он.

По словам Киселева, российскому телевидению очень не хватает научных и позитивных передач, а всевозможные скандальные вещи появляются очень часто. "И люди мало того что предрасположены к этому, так их еще к этому и приучают постепенно", — высказал он свое опасение.

Эксперт считает, что молодые люди более энергичны и менее подвержены просмотру телевизионных программ в большом количестве, но даже их может "затянуть". А люди среднего и старшего возраста, вероятно, уже привыкли и смотрят такие передачи с удовольствием.

Источник эмоций

На вопрос, стоит ли закрывать передачу из-за ее антинаучности, экстрасенс и телеведущая Фатима Хадуева убеждена, что не стоит.

"Закрывать подобные программы — это психоэмоциональная истерия. Мы должны понимать, что там есть второе название: реалити-шоу. Люди могут на это смотреть с точки зрения красоты, не с точки зрения какого-то ненаучного подхода, просто как на хорошее шоу. Эмоции народу необходимы. И вера в чудо дает надежду. Единственное, конечно, — последствия, с которым сталкиваются люди, которые всёпринимают на веру. В результате, конечно же, приходит разочарование.

"Битву экстрасенсов" стоит оценивать в первую очередь с точки зрения зрелищности. Это один из самых удачных проектов, достаточно рейтинговый. Здесь большое уважение тем, кто это делает, потому что они смогли удержать разноплановую аудиторию. Если на это смотреть как на проект, то они большие молодцы!", — говорит она.

Может ли быть общественная польза от таких шоу? Как ни странно, может. Правда, для этого на них нужно смотреть под специфическим углом. Воспитательная функция, по словам экстрасенса, сводится к следующему: "Людям нужно учиться чувствовать, где правда, а где ложь".

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