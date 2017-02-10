Президент Литвы предупредила Запад о готовящемся нападении России

Запланированные на этот год совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.

Даля Грибаускайте. Фото: Архив Pravda. Ru

"Мы с беспокойством ожидаем учений "Запад-2017", во время которых концентрируются многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом", — ее слова, высказанные на пресс-конференции в Риге, передают РИА "Новости".

Что характерно, в НАТО такой озабоченности не разделяют. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее высказывался в том ключе, что непосредственной угрозы со стороны России для восточного фланга НАТО нет. И это тот редкий случай, когда в Москве с ним полностью согласны. МИД РФ неоднократно разъяснял, что Россия не собирается нападать ни на какую страну НАТО.

Стратегические учения России с Белоруссией "Запад-2017", название которых так напугало президента Литвы, состоятся в сентябре 2017 года. Отметим, что практика кодового обозначения военных учений сложилась в прошлом веке. Названия учениям принято подбирать по времени года ("Лето"), месту проведения ("Центр-2015"), характеру задействованных сил ("Океан", "Меткий лучник") и т. д. Если бы военные ведомства указывали в названиях учений места, на которые планируют напасть, это стало бы непередаваемым шоком для разведок всего мира.

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