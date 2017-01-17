Почему беспочвенны сенсационные фейки о спасении Гитлера?

Громкое расследование об "истинной судьбе Адольфа Гитлера" анонсировало британское издание Daily Mail. Его авторы считают, что на самом деле главный нацист не покончил жизнь самоубийством в Берлине, а сумел сбежать в Аргентину. В качестве "частных детективов" заявлены экс-сотрудник ЦРУ и американский военный, который участвовал в ликвидации Бин Ладена.

Фюрербункер — последнее прибежище Адольфа Гитлера под зданием рейхсканцелярии

Версия "Гитлер выжил" далеко не нова — она не раз возникала в различных вариантах. На сей раз расследующие дело Боб Баер и Тим Кеннеди утверждают, что они изучили 14 000 различных документов и открыли "альтернативную правду".

Один из документов, якобы составленный британскими спецслужбами, констатирует, что Гитлера вывез из Берлина пилот Люфтваффе капитан Петер Эрих Баумгарт (его судили в конце 1940-х в Варшаве, он делал заявления о полете с Гитлером, однако был признан невменяемым, и эта история также давно известна).

Своим мнением о новой версии о спасении Гитлера с Pravda. Ru поделился историк Третьего рейха, писатель и публицист Константин Залесский.

— Насколько правдоподобна эта версия?

— Она неправдоподобна полностью. Подобные версии с периодичностью в два-три года возникают, начиная с 1945 года.

Первая такая версия появилась, если я не ошибаюсь, примерно в конце мая 1945 года. Она была выдвинута англо-американскими журналистами. В 1950-60 годы наиболее популярной была версия о том, что Гитлер скрылся в Антарктиде на секретной базе. Потом долго муссировалась история, что он якобы скрылся в Латинской Америке.

Лет 10 назад появилась еще одна версия, даже книга вышла в Латинской Америке об этом, по-моему, она называлась "Серый волк". У нас ее даже перевели.

Естественно, все это полная ахинея. То есть за время с момента окончания войны сторонники этой версии не привели ни одного реального факта. Все попытки доказать — это исключительно косвенные догадки, ни на чем не основанные.

Например, года 2-3 назад в газете была опубликована история, якобы в подтверждение того, что Гитлер был в Латинской Америке: раскопали какую-то заброшенную виллу, и нашли там монетки с профилем Гитлера. То есть монеты времен нацисткой Германии. Это, естественно, ничего не подтверждает.

Существует еще несколько документов, их все время приводят. Это документы агентов ЦРУ из Латинской Америки, которые докладывали в центр о слухах, что Гитлер где-то здесь скрывается. И это приводится в качестве фактов. Это не факт. Это агентурная информация о каких-то слухах. Никакого подтверждения не нашли.

Новая версия — это очередная попытка попиариться. Чаще всего этот пиар связан с раскручиванием, с зарабатывание денег.

Эти версии появлялись бесконечное количество раз, их уже никто не опровергает. Потому что смысла опровергать нет. Можно опровергнуть факт самоубийства Гитлера, а этого никто еще пока не сделал.

— Доказательства смерти Гитлера, которые имеются у российской стороны, насколько серьезны?

— Доказательства смерти Гитлера документальны, все они зафиксированы. Существует масса документов по опознаниям, целый блок. Как известно, Гитлер был сожжен, и потом захоронен на территории советской военной базы в ГДР. При передаче этой базы немцам останки Гитлера, вместе с останками семьи Геббельсов и останками генерала Кребса были кремировали, а прах был развеян.

То есть нет никаких останков тел, кроме того, что у нас хранится ряд фрагментов тела, предположительно, Адольфа Гитлера. Точного подтверждения принадлежности этих фрагментов нет. Просто подразумевается, что они могли принадлежать фюреру на том основании, что они были изъяты на месте его смерти. Там есть крышка черепной коробки, насколько я помню, и челюсть.

Крышка черепной коробки не принадлежит Гитлеру, была проведена экспертиза англичанами с ВВС, выпустили фильм по этому поводу. Это, скорее всего, крышка черепа Евы Браун. То есть это женская часть тела. Что касается челюсти, то экспертиза не проводилась, и все время возникают предложения о том, что давайте проведем экспертизу.

Но вообще это дело дорогое, и на моей памяти ни один человек, ни одна организация, которая выступала с громкими заявлениями, ни разу не предложили эту экспертизу оплатить. Они требуют, чтобы это сделало наше правительство. Я не думаю, чтобы нашему правительству это было нужно. На данный момент, смерть Гитлера официально установлена германским судом. По прошествии менее 8-10 лет был проведен судебный процесс по обезглавливанию, который рассмотрел все обстоятельства и документы, связанные с гибелью Гитлера. Он принял официальное решение о том, что Гитлер погиб в такой-то день, в конце апреля в 1945 году в Берлине.

То есть, существует решение немецкого суда. Это так положено: подтверждение смерти человека должно быть юридически оформлено. Это судебное решение есть, и оно не оспорено.

Если кто-то захочет оспорить смерть Гитлера, в этом нет никаких проблем. Он может подать апелляцию на решение суда, и уже в суде, представив доказательства, опровергнуть это решение. А писать публицистические книги каждый может, и для этого большого ума не надо.