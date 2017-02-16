Предвидел ли Карл Маркс Октябрьскую революцию?

Гость программы «Точка зрения» - профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков.
Для старшего поколения россиян «марксизм-ленинизм» является устойчивым словосочетанием. Обрадовался бы этому Карл Маркс? Как он относился к возможности победы революции в России? Как сложились судьбы его учения в СССР? Придерживались ли Ленин и Сталин предначертаний основоположников марксизма?
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Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.