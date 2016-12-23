Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Как сделать Россию медицинской Меккой?

Общество » Семья » Здравоохранение

В России качественная медицина, а девальвация рубля сделала ее еще более привлекательной для иностранных пациентов. Среди тех, кто направляется на лечение в Россию, есть жители ближнего зарубежья, европейских и арабских стран и даже США. Но все же это капля в море по сравнению с нашим потенциалом. Что же нужно для того, чтобы превратить Россию в медицинскую Мекку?

врачи
Фото: Архив Pravda.Ru

В этом году в РФ на лечение приедут около 21 тыс. иностранцев, которые оплатят медицинские услуги примерно на 100 млн долл. Темп роста потока медицинских туристов, по некоторым оценкам, превышает 70%. При этом эксперты отмечают, что России еще очень далеко до превращения в нетто-экспортера медицинских услуг. Ведь россияне вывозят в иностранные клиники во много раз больше денег, чем получают от иностранцев отечественные больницы.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила доктора медицинских наук, председателя правления Ассоциации медицинских обществ по качеству и образованию Гузель Улумбекову.

— Что необходимо сделать, чтобы к нам шел полноценный медицинский туризм за высокотехнологичной помощью?

- Поток туристов, которые приезжают в Россию, в основном, идет из стран Ближнего Зарубежья. Все что касается других туристов, например, из стран Европы, США, или Канады, то они едут в Индию, Турцию, Израиль, Южную Корею. Россияне едут за медицинской помощью в Израиль и США. Корея принимает большой поток туристов из Дальневосточных регионов РФ.

Почему в Россию не приезжают лечиться? Потому что, в российской системе здравоохранения сегодня нет гарантий того, что пациенту окажут качественную медицинскую помощь и гарантируют безопасность. У нас нет прозрачной системы, которая могла бы доказать, что наши больницы и проводимые в них операции соответствуют принятым международным стандартам качества. Например, все клиники Израиля и Индии, принимающие большой поток зарубежных туристов, прошли международные стандарты аккредитации больниц, стандарты ИСО. Главные врачи этих клиник владеют современными технологиями управления современной больницей. Это значит, что они гарантируют, что в их медицинских организациях пациенту не навредят и достигнут качественных результатов лечения.

В наших же медицинских организациях, чтобы гарантировать и российским, и зарубежным пациентам высокую планку качества и безопасности, надо решить четыре главные задачи.

Первое - обучить управленцев от здравоохранения новейшим технологиям управления медицинскими организациями. Наши руководители, зачастую замечательные врачи, не всегда владеют этой наукой управления, тем более на современном уровне.

Второе - внедрить организационные стандарты безопасности пациентов во всех медицинских организациях (они гораздо шире, чем обязательных сегодня в России лицензионные требования). Третье - непрерывно повышать квалификацию медицинских кадров, в том по вопросам качества медицинской помощи. Четвертое - установить систему контроля качества и безопасности медицинской помощи в соответствие с международными стандартами.

Нынешний контроль качества медпомощи в России не соответствует этим нормам. Например, вы захотели выбрать какую-то российскую больницу, и по каким критериям вы будете судить? Обычный показатель - внутрибольничная летальность ни о чем не говорит. А вот такой показатель, как внутрибольничная летальность пациентов от инфаркта миокарда в течение 45 дней после поступления, причем стандартизованный по полу, возрасту - мы не измеряем. Мы даже не измеряем инфекционные осложнения после операционных вмешательств.

Вот когда мы это все сделаем, тогда можно будет говорить об увеличении потока медицинских туристов и гарантиях качества для всех пациентов и зарубежных, и российских.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Гузель Улумбекова медицинский туризм российская медицина
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Штык и перо
Человек
Двойник в постели и на кухне
Банки
Подводные камни национализации ПриватБанка
Читательский топ
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Яков Кедми об убийстве российского посла в Турции и терактах в Европе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина

В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин "северный король".

Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Украина
Порошенко опять рассказали про нищету "лучшей армии Европы"
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла

Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.

Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
США и Канада
Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Советское наследие
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Общество
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Занимательные Новости
Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Мир
"Окровавленная девочка" попалась на постановочных кадрах из Алеппо
Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов Юрий Носовский Подводные камни национализации ПриватБанка Юрий Носовский
Комментарии
vkontakte_378129471 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
vkontakte_378129471 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Павел Еремеев(Facebook) Россия научит европейцев, как постоять за себя
Геннадий Виноградов Послов убивать нельзя. Исторический опыт
Виктор Ярославский(Facebook) Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
Виктор Ярославский(Facebook) Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
RussianVasya Украинский суд постановил провести обыск у российского президента
facebook_376978419360806 Враги народа
Добрый Человек))) "Платон" в 2017 году подорожает вдвое
владимир буканов Сможет ли Запад отнять у России все спортивные турниры
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?