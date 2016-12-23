Как сделать Россию медицинской Меккой?

В России качественная медицина, а девальвация рубля сделала ее еще более привлекательной для иностранных пациентов. Среди тех, кто направляется на лечение в Россию, есть жители ближнего зарубежья, европейских и арабских стран и даже США. Но все же это капля в море по сравнению с нашим потенциалом. Что же нужно для того, чтобы превратить Россию в медицинскую Мекку?

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В этом году в РФ на лечение приедут около 21 тыс. иностранцев, которые оплатят медицинские услуги примерно на 100 млн долл. Темп роста потока медицинских туристов, по некоторым оценкам, превышает 70%. При этом эксперты отмечают, что России еще очень далеко до превращения в нетто-экспортера медицинских услуг. Ведь россияне вывозят в иностранные клиники во много раз больше денег, чем получают от иностранцев отечественные больницы.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила доктора медицинских наук, председателя правления Ассоциации медицинских обществ по качеству и образованию Гузель Улумбекову.

— Что необходимо сделать, чтобы к нам шел полноценный медицинский туризм за высокотехнологичной помощью?

- Поток туристов, которые приезжают в Россию, в основном, идет из стран Ближнего Зарубежья. Все что касается других туристов, например, из стран Европы, США, или Канады, то они едут в Индию, Турцию, Израиль, Южную Корею. Россияне едут за медицинской помощью в Израиль и США. Корея принимает большой поток туристов из Дальневосточных регионов РФ.

Почему в Россию не приезжают лечиться? Потому что, в российской системе здравоохранения сегодня нет гарантий того, что пациенту окажут качественную медицинскую помощь и гарантируют безопасность. У нас нет прозрачной системы, которая могла бы доказать, что наши больницы и проводимые в них операции соответствуют принятым международным стандартам качества. Например, все клиники Израиля и Индии, принимающие большой поток зарубежных туристов, прошли международные стандарты аккредитации больниц, стандарты ИСО. Главные врачи этих клиник владеют современными технологиями управления современной больницей. Это значит, что они гарантируют, что в их медицинских организациях пациенту не навредят и достигнут качественных результатов лечения.

В наших же медицинских организациях, чтобы гарантировать и российским, и зарубежным пациентам высокую планку качества и безопасности, надо решить четыре главные задачи.

Первое - обучить управленцев от здравоохранения новейшим технологиям управления медицинскими организациями. Наши руководители, зачастую замечательные врачи, не всегда владеют этой наукой управления, тем более на современном уровне.

Второе - внедрить организационные стандарты безопасности пациентов во всех медицинских организациях (они гораздо шире, чем обязательных сегодня в России лицензионные требования). Третье - непрерывно повышать квалификацию медицинских кадров, в том по вопросам качества медицинской помощи. Четвертое - установить систему контроля качества и безопасности медицинской помощи в соответствие с международными стандартами.

Нынешний контроль качества медпомощи в России не соответствует этим нормам. Например, вы захотели выбрать какую-то российскую больницу, и по каким критериям вы будете судить? Обычный показатель - внутрибольничная летальность ни о чем не говорит. А вот такой показатель, как внутрибольничная летальность пациентов от инфаркта миокарда в течение 45 дней после поступления, причем стандартизованный по полу, возрасту - мы не измеряем. Мы даже не измеряем инфекционные осложнения после операционных вмешательств.

Вот когда мы это все сделаем, тогда можно будет говорить об увеличении потока медицинских туристов и гарантиях качества для всех пациентов и зарубежных, и российских.