Улицы пустеют: Эпидемия гриппа "косит" регионы

В ряде регионов России объявлена эпидемия гриппа, заявила сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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Превышение недельных эпидемических порогов уже отмечено в 20 субъектах, плюс к этому в 10 центральных городах субъектов, сказала она.

Попова также отметила, что в Ивановской области эпидемпорог превышен на 24%, в самом городе Иваново превышение составило 69%. По ее словам, заболеваемость гриппом и ОРВИ выше среди детей школьного возраста.

Кроме того, с начала простудного сезона зарегистрировано 14935 случаев внебольничных пневмоний, что превышает уровень прошлого года на 38,7%, отметили в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в Московской области на 19% превышен уровень эпидемического порога по уровню заболеваний ОРВИ и гриппом среди населения. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора региона.

Специалисты рекомендует не пренебрегать средствами неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. Для того, чтобы снизить вероятность заражения респираторными вирусными инфекциями, нужно по возможности избегать посещения общественных мест, ограничить контакты с людьми с симптомами простудных заболеваний.

Ежегодная кампания по борьбе с распространением болезней в сезон гриппа и простуды уже давно идет. Даже Московский метрополитен подключился к вакцинации. Прививки горожанам делают в передвижных пунктах у станций подземки.

Можно ли сегодня говорить о начале эпидемии гриппа? На этот вопрос Pravda.Ru ответила пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Брычева.

"Первый подъем ОРВИ, как и всегда, начался после формирования детских коллективов. Но пока это не гриппозная этиология, пока это не вирусы гриппа. Грипп еще пока не пришел. Сейчас это различные остро-респираторные вирусные инфекции не гриппозной этиологии", - сказала Анна Брычева.

Помимо вирусов гриппа, существует еще порядка 200 видов таких вирусов, которые менее опасны для человека, но могут явиться причиной заболевания. Поэтому в период эпидподъема нужно принимать меры так называемой неспецифической профилактики, то есть чаще мыть руки с мылом после улицы и общественного транспорта, промывать полость носа, проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух, правильно питаться, то есть продуктами, которые содержат витамин С, соблюдать режим дня, бывать на свежем воздухе достаточное количество времени и одеваться по погоде.

Подробнее о том, когда начинается эпидемическая вспышка гриппа в России, как определяют штамм этого вируса и в какое время лучше делать прививки против гриппа, читайте в интервью, которое дала Pravda. Ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. "Вот соблюдение всех этих нехитрых правил позволит сохранить иммунитет в догрипозный период, а лучшее средство от гриппа - это вакцина" - сказала Анна Брычева в беседе с Pravda. Ru.