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Источник Правда.Ру

"Обед со смертью": Диетологи нашли новую опасность фаст-фуда

Общество » Семья » Здравоохранение

К длинному списку, доказывающему вред фаст-фуда, исследователи в 2016 году добавили еще одно новое доказательство:  они обнаружили в нем химические соединения фталаты, которые, попадая в организм, нарушают репродуктивную функцию и могут приводить к бесплодию.

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Фото: AP

Такой "сюрприз" преподнесла упаковка любимых многими "вредностей", которую в ходе экспериментов исследовала команда учёных из Университета Нотр-Дам и Института Сайлент Спринг, собрав в 27 ресторанах быстрого питания в пяти городах США более 400 бумажных жироотталкивающих обёрток, чашек и контейнеров.

Гамма-спектроскопическое исследование показало, что 56% упаковок для десертов и выпечки, 38% обёрток для сэндвичей и гамбургеров, а также 20% контейнеров для еды из всех протестированных содержали пер- и полифторалкильные соединения, или ПФАС (PFAS). Кроме того, анализы выявили и наличие токсичного вещества, запрещенного на территории США - перфторокаприловой кислоты.

Все эти вредные вещества с упаковки попадают  в пищу, а затем - в организм человека. Попутно заражается все через эти же коробки и окружающая среда: накапливаясь на свалках, вредные вещества могут проникать в том числе в водоносные слои.

Проблема ещё и в том, добавляет соавтор исследования Грэхэм Писли, что ПФАС имеют свойство биоаккумулироваться, то есть накапливаться в течение жизни организма в крови и внутренних органах. Это ведёт к множеству проблем со здоровьем, среди которых задержка полового созревания, повышенный уровень холестерина, снижение иммунитета, заболевания щитовидной железы, рак почек и яичек, а также рождение недоношенных детей.

Дети попадают в основную группу риска не только потому, что развивающийся организм менее защищен. По статистике, дети больше всех употребляют в пищу фаст-фуд (к примеру, треть американских школьников питается им ежедневно).

Авторы работы сообщают, что уже связались с заведениями быстрого питания, которые принимали участие в исследовании (среди них знакомые всем брэнды), и на вопрос о политике использования фторированных соединений только две точки заверили, что их упаковки не содержат ПФАС. Причём представители одной из них заявили, что имеют подтверждение от своего поставщика.

Сами исследователи признают, что, несмотря на небольшую выборку заведений, очевидно, что индустрию быстрого питания следует тщательнее проверять, а также информировать работников о текущих нормах и запретах. В конце концов, жирооталкивающую токсичную упаковку можно просто заменить куда более безопасными фольгой или вощёной бумагой, пластиковыми контейнерами, заключают учёные.

Научная статья с подробным описанием исследования опубликована в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, гамбургеры и стейки подобно марихуане действуют на рецепторы в мозге человека, управляющие энергетическим балансом тела. По мнению американских ученых, это и заставляют человека толстеть и переедать.

К такому выводу Николас ди Патрицио из университета Калифорнии в Риверсайде и его коллега Донован Аргуэта пришли, наблюдая за поведением, здоровьем и работой мозга мышей, питавшихся большим количеством сахаров и жира на протяжении двух месяцев.

По словам исследователей, питание такой диетой не только привело к развитию ожирения у грызунов, но и появлению необъяснимой тяги к пище. Развитие подобной реакции сопровождалось резким ростом в концентрации так называемых эндоканнабиноидов в кишечнике и в крови мышей.

Почему же многие с таким удовольствием едят фаст-фуд, ведь там не такие уж вкусные вещи (что там булочка и котлета в виде подошвы), которые подаются с кетчупом, огурчиком, салатом, майонезом и т. п. Положите все это на тарелки отдельно друг от друга, и вряд ли вам захочется пообедать таким набором продуктов.

Фаст-фуды привлекают нас скорее психологически. Когда человек голоден, красивое оформление (а на него делается большой упор) - листик салата, огурчик, золотистая картошечка выглядят весьма привлекательно. К тому же быстрая еда утоляет голод, плюс вы приходите в уютное помещение с ненавязчивой музыкой, хорошим сервисом, возможностью вымыть руки, сесть и относительно недорого поесть.

Но увы, увлекаться быстрой едой, значит, обеспечить себе несбалансированное питание, а значит и нарушение работы желудочно-кишечного тракта и быстрое ожирение. Вот только рестораны и торговые точки, продающие фаст-фуд открываются все чаще. Но закрывать их бессмысленно. Вопрос в культуре и образовании человека, у которого всегда есть выбор: поесть что-то действительно полезное или на время заглушить голод.

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