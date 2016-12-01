Минздрав опроверг слухи о всеобщей платной медицине

Эксперты ВШЭ опубликовали доклад, в котором довольно безапелляционно утверждают: в ближайшие 20 лет вся медицина в России станет платной.

По мнению авторов доклада, несмотря на то, что Конституция гарантирует бесплатное медицинское обслуживание, качество медицинских услуг, на которые распространяется полис ОМС, не могут удовлетворить граждан. Свое заключение эксперты направили в Министерство финансов РФ в среду.

Соцсети сразу всколыхнула волна слухов, что в России вводится платная медицина. Мол, в скором времени бесплатно будут давать "только градусники и анальгин", а все остальное попадет в "список платных услуг". Как можно ответить на эти слухи?

В настоящее время медицина в России на 80% финансируется из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, который пополняется за счет отчислений с зарплат граждан и на 20% — из федерального и региональных бюджетов. Дефицит средств в фонде наблюдается уже сейчас. Верна ли информация ВШЭ? Что будет дальше?

Ответы на все эти вопросы Pravda. Ru нашла в сообщении Минздрава России.

Хотя доля доходов ФОМС в ВВП РФ в процентном отношении и не увеличится, зато в абсолютных цифрах, вместе с ростом ВВП, бюджет Фонда продолжит расти в абсолютных цифрах, за счет чего вырастет и размер подушевого норматива (расчетной величины, которая получается в результате деления объема финансирования на численность населения).

То есть, если в 2017 году этот норматив предусматривает 9 335,7 рублей на человека (это на 10,6% больше, чем в 2016 году), то уже в 2018 году эта цифра увеличится еще на 11,2% до 10 379,3 рублей и так далее.

Все эти показатели учитываются при составлении проекта постановления Правительства РФ в "Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Помимо этого, в базовую программу ОМС будут включены отдельные методы высокотехнологичной медицинской помощи. При этом оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в федеральных медицинских организациях будет финансироваться непосредственно из бюджета ФОМС.

Кстати, бюджет Фонда — это около 80% от всего финансирования медицинской помощи в России и 57 % финансирования всего здравоохранения, включая строительство новых объектов.

Благодаря этому, весь необходимый объем медицинских услуг будет реализован полностью, без привлечения дополнительных источников финансирования.

3 триллиона 35,4 миллиарда рублей — такие средства предусматривает на здравоохранение в 2017 году консолидированный бюджет на 2017 год, что на 5,0% больше, чем в этом году. Расходы ОМС здесь составят 1 триллион 735 миллиардов рублей, остальное будет добавлено из консолидированного бюджета субъектов РФ и федерального бюджета.

Доходная часть бюджета Федерального фонда увеличится более чем на 44 млрд. рублей, а значит станет более объемным и консолидированный бюджет. Доходы бюджета Федерального фонда в 2017 году на 98,4 % будут формироваться за счет взносов за работающее и неработающее население на обязательное медицинское страхование.

Важно отметить, что объем субвенции учитывает расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в части достижения целевых показателей уровня соотношения средней заработной платы отдельных категорий медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. В 2017 году указанные соотношения составят: по врачам — 180%, среднему медицинскому персоналу — 90%, младшему медицинскому персоналу — 80%. В 2018 году целевые показатели, установленные Указами Президента по заработной плате, будут полностью достигнуты.

Кроме того, рассказали в Минздраве РФ, в следующем году будут расширены некоторые медицинские программы при сохранении всех имеющихся расходных обязательств.

Отметим, что в 2017 году не только сохранятся все имеющиеся расходные обязательства, но и будут расширены некоторые программы.

Действие программы "Земский доктор" будет продолжено для врачей в возрасте до 50 лет в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа.