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Источник Правда.Ру

Минздрав опроверг слухи о всеобщей платной медицине

Общество » Семья » Здравоохранение

Эксперты ВШЭ опубликовали доклад, в котором довольно безапелляционно утверждают: в ближайшие 20 лет вся медицина в России станет платной.

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По мнению авторов доклада, несмотря на то, что Конституция гарантирует бесплатное медицинское обслуживание, качество медицинских услуг, на которые распространяется полис ОМС, не могут удовлетворить граждан. Свое заключение эксперты направили в Министерство финансов РФ в среду.

Соцсети сразу всколыхнула волна слухов, что в России вводится платная медицина. Мол, в скором времени бесплатно будут давать "только градусники и анальгин", а все остальное попадет в "список платных услуг". Как можно ответить на эти слухи?

В настоящее время медицина в России на 80% финансируется из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, который пополняется за счет отчислений с зарплат граждан и на 20% — из федерального и региональных бюджетов. Дефицит средств в фонде наблюдается уже сейчас. Верна ли информация ВШЭ? Что будет дальше?

Ответы на все эти вопросы Pravda. Ru нашла в сообщении Минздрава России.

Хотя доля доходов ФОМС в ВВП РФ в процентном отношении и не увеличится, зато в абсолютных цифрах, вместе с ростом ВВП, бюджет Фонда продолжит расти в абсолютных цифрах, за счет чего вырастет и размер подушевого норматива (расчетной величины, которая получается в результате деления объема финансирования на численность населения).

То есть, если в 2017 году этот норматив предусматривает 9 335,7 рублей на человека (это на 10,6% больше, чем в 2016 году), то уже в 2018 году эта цифра увеличится еще на 11,2% до 10 379,3 рублей и так далее.

Все эти показатели учитываются при составлении проекта постановления Правительства РФ в "Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Помимо этого, в базовую программу ОМС будут включены отдельные методы высокотехнологичной медицинской помощи. При этом оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в федеральных медицинских организациях будет финансироваться непосредственно из бюджета ФОМС.

Кстати, бюджет Фонда — это около 80% от всего финансирования медицинской помощи в России и 57 % финансирования всего здравоохранения, включая строительство новых объектов.

Благодаря этому, весь необходимый объем медицинских услуг будет реализован полностью, без привлечения дополнительных источников финансирования.

3 триллиона 35,4 миллиарда рублей — такие средства предусматривает на здравоохранение в 2017 году консолидированный бюджет на 2017 год, что на 5,0% больше, чем в этом году. Расходы ОМС здесь составят 1 триллион 735 миллиардов рублей, остальное будет добавлено из консолидированного бюджета субъектов РФ и федерального бюджета.

Доходная часть бюджета Федерального фонда увеличится более чем на 44 млрд. рублей, а значит станет более объемным и консолидированный бюджет. Доходы бюджета Федерального фонда в 2017 году на 98,4 % будут формироваться за счет взносов за работающее и неработающее население на обязательное медицинское страхование.

Важно отметить, что объем субвенции учитывает расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в части достижения целевых показателей уровня соотношения средней заработной платы отдельных категорий медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. В 2017 году указанные соотношения составят: по врачам — 180%, среднему медицинскому персоналу — 90%, младшему медицинскому персоналу — 80%. В 2018 году целевые показатели, установленные Указами Президента по заработной плате, будут полностью достигнуты.

Кроме того, рассказали в Минздраве РФ, в следующем году будут расширены некоторые медицинские программы при сохранении всех имеющихся расходных обязательств.

Отметим, что в 2017 году не только сохранятся все имеющиеся расходные обязательства, но и будут расширены некоторые программы.

Действие программы "Земский доктор" будет продолжено для врачей в возрасте до 50 лет в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и поселках городского типа.


Останется ли в России бесплатная медицина?
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