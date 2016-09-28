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Запрет бэби-боксов: Восстановление законности или поощрение матерей-убийц?

Общество » Семья

Законопроект о запрете в России мест для анонимного оставления ребенка античеловечен. Об этом сообщила сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева на 46-м заседании постоянно действующего семинара при парламентском собрании Союза Белоруссии и России, которое прошло в Ростове-на-Дону.

Запрет бэби-боксов: Восстановление законности или поощрение мате
Фото: АР

Напомним, в июне 2016 года первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект, запрещающий создание бэби-боксов для анонимного оставления новорожденных детей и предусматривающий штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение данной нормы.

"Если родитель не хочет воспитывать ребенка, но дал уже ему жизнь, то человек будет искать возможности, как от этого ребенка избавиться. Вот такое "окно жизни" позволяет сохранить жизнь ребенку, в какой-то степени увести от уголовной ответственности мать. Законопроект, разрешающий "окна жизни" был отклонен в первом чтении, нам очень жаль. Я надеюсь, что у всех хватит благоразумия не принимать законопроект, запрещающий бэби-боксы, потому что он античеловечный. Он направлен на то, чтобы, запретив такое явление, как "окно жизни", убрать вообще возможность сохранения жизни ребенка", — цитирует Афанасьеву РИА Новости.

Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, наделяющий бэби-боксы государственным статусом и дающий регионам полномочия по обеспечению их функционирования. Авторами документа выступили члены Совфеда Вадим Тюльпанов, Лилия Гумерова и Елена Афанасьева. Однако, он был отклонен.

По словам сенатора Елены Мизулиной, необходимость запрета бэби-боксов продиктована сразу несколькими факторами: "Во-первых, государство не должно поощрять отказы от новорожденных. Отмечу, что практика тех стран, которые в разные время прибегали к использованию бэби-боксов, показывает, что после появления возможности для анонимного оставления детей число отказов от детей резко возрастало. Во-вторых, само существование подобной возможности значительно повышает риски торговли детьми и иных сделок с ними, так как контроль за бэби-боксами невозможен. В противном случае утрачивается главный принцип — анонимности, без которого бэби-боксы лишены смысла. Невозможно точно установить число детей, оставленных в бэби-боксах и установить, какова их дальнейшая судьба. В-третьих, навсегда нарушается право ребенка на идентичность, то есть право ребенка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение. Я полагаю справедливым мнение, высказываемое многими специалистами, в разное время занимавшимися этой проблемой, — для решения проблемы подкидышей нужно вместо создания комфортных условий для отказа от ребенка сместить акцент на усиление поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

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Темы бэби-бокс материнство законопроект
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