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Источник Правда.Ру

Способность любить: Мы ее теряем? — прямой эфир Pravda.Ru

Общество » Семья

Что происходит с сексуальностью и фертильностью нового поколения? Ученые бьют тревогу - говорят, что скоро очень редкая человеческая особь будет способна воспроизвести потомство. Так ли это и что нужно делать для того, чтобы этого не произошло? Об этом в прямом видеоэфире Pravda.Ru мы говорим с президентом Профессионального объединения врачей-сексологов, психотерапевтом Евгением Кульгавчуком.

Напомним, что социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения в своем последнем исследовании подняли весьма "пикантную" тему. Россияне были опрошены на предмет отношения к добрачным интимным связям, изменам, будучи в браке,а также нетрадиционным романтическим отношениям.

Большинство респондентов (50%) стали толерантнее к сексуальным контактам до свадьбы, отметив, что в этом вообще "нет ничего предосудительно".

Зато россияне стали менее терпимы к однополым интимным связям - такое проявление чувств осудили 74% респондентов.

Супружеские измены не одобрили 48% участников опроса.

При этом, ранее Правда.Ру информировала, что 34% респондентов прошлогоднего опроса ВЦИОМ на подобную тему заявили, что считают добрачный секс дурной тенденцией, пришедшей с Запада. С 1989 года мнение россиян о добрачном сексе слегка изменилось. В те времена подобное казалось недопустимым, считают 29% опрошенных юношей и 37% девушек. В настоящее время 21 процент опрошенных отрицательно относится к тому, чтобы молодые люди занимались сексом до брака, 26 процентов придерживаются того же мнения касательно девушек. В отсутствии вреда в том, чтобы юноши вступали в сексуальные отношения до брака, уверены 13 процентов опрошенных, 9 процентов думают так же о девушках.

А вот американские ученые пришли к выводу, что путь к сердцу мужчины лежит не через желудок, как принято считать, а через секс.

Исследователи из Рочестерского университета в США сделали такое заключение  после экспериментов с червями. Однако результаты нового изыскания можно отнести и к мужчинам, уверены ученые.

В опытах участвовали самцы круглых червей, перед которыми ставили выбор: поискать партнера для размножения или же поглотить еду. По наблюдениям ученых, подавляющее большинство Caenorhabditis elegans выбирали секс.

В отношении людей ученые установили самое оптимальное время занятие сексом. После серии опытов стало ясно, что тестостерон в крови мужчин достигает своего пика в 05:48 утра. При этом ученые отмечают, что  половое влечение между партнерами разных полов сникает всего лишь через год после старта интимных отношений, поэтому их стоит время от времени обновлять.

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Способность любить: Мы ее теряем?
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