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Многодетные семьи: мифы и реальность

Общество » Семья

Гость программы «Точка зрения» - президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова.

Как у нас в стране относятся к многодетным? Правда и мифы о многодетных семьях. Какие основные льготы сегодня положены многодетным и легко ли их добиться на практике? Главные проблемы многодетных семей. Общественные объединения многодетных. 

Отметим, что недавно появились результаты исследования, посвященного тому, как двое и более детей в семье отражаются на здоровье родителей. Выяснилось, что многодетные папы и мамы больше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это установили специалисты Европейского общества кардиологов. Выводы исследователей опубликованы в журнале Circulation.

Речь идет об ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердия и аритмии. Профессор Регитс-Загросек, председатель общества, рассказал о том, как именно количество детей может вызвать проблемы с сердцем у родителей, причем вне зависимости от пола.

Проведенное обществом исследование около 500,000 человек выявило существенную связь между количеством детей и риском возникновения ишемической болезни сердца, являющейся главным источником смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее медики назвали возраст, в котором легче всего проходят роды. По их словам, чем старше женщина, тем больше на беременность и здоровье ребенка могут повлиять перенесенные ею заболевания.

"Пик здоровья и физической активности женщины, когда роды проходят легче всего, - это период с 20-22 до 35-37 лет", - сказал главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников в интервью официальному порталу правительства и мэра Москвы.

Также российские ученые рассказали о новых репродуктивных возможностях современной медицины. По словам проректора Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Дениса Ребрикова, сегодня специалистам под силу избавить новое поколение от "плохих генов".

Это позволит не допустить развития в будущем наследственных заболеваний. Отметим, что, по статистике, тяжелое наследственное заболевание сейчас имеет один из ста новорождённых в стране.

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Многодетные семьи: мифы и реальность
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