Подростковые cамоубийства и секс-скандалы — кто виноват и что делать

Как остановить волну подростковых самоубийств? Как правильно мотивировать родителей и детей? Какой должна быть государственная политика по защите молодежи? На эти и другие вопросы Pravda.Ru отвечает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.