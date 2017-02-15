Подростковые cамоубийства и секс-скандалы — кто виноват и что делать

Как остановить волну подростковых самоубийств? Как правильно мотивировать родителей и детей? Какой должна быть государственная политика по защите молодежи? На эти и другие вопросы Pravda.Ru отвечает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!